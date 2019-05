Montevideo, 22 may (EFE).- La precandidata a las elecciones internas por el izquierdista Frente Amplio (FA), Carolina Cosse, resaltó este miércoles la importancia que tendrán las primarias que se celebrarán en junio en Uruguay en el camino hacia los comicios presidenciales de octubre. “Debemos profundizar en nuestro programa para tomar una decisión responsable el 30 de junio (fecha de las primarias), decisión que va a marcar el camino hacia octubre. Es muy importante que el Frente Amplio gane en octubre y esa decisión empieza el 30 de junio”, declaró ante la prensa la única mujer que aspira a la Presidencia. Cosse intervino este miércoles en un desayuno informativo en la Cámara Oficial Española de Comercio, Industria y Navegación de Uruguay (Camacoes), en Montevideo, que contó con la presencia de la vicepresidenta del Gobierno de Tabaré Vázquez, Lucía Topolansky, así como de representantes diplomáticos y empresarios. La que fuera ministra de Industria, Energía y Minería entre 2015 y 2019, en el gabinete del actual mandatario, destacó la importancia de ese proceso ante cualquier otra cuestión que “distrae”, como las posibles alianzas futuras para la fórmula presidencial en octubre. “Si contestara por mí, si soy la candidata del Frente Amplio a las elecciones de octubre, me gustaría que el vicepresidente estuviera entre los precandidatos, pero esto hoy a los frenteamplistas nos distrae de lo principal en nuestra campaña”, explicó Cosse. El exintendente de Montevideo Daniel Martínez, máximo favorito en las encuestas para esas primarias, explicó en una reciente entrevista que, en caso de perder, no sería el vicepresidente de Cosse, siguiente en las preferencias de voto. La nómina del Frente Amplio para las primarias se completa con el sindicalista Óscar Andrade y el extitular del Banco Central uruguayo Mario Bergara. En su alocución en Camacoes, Cosse apuntó que los tres pilares de su programa económico son “inversión, innovación y desarrollo” e insistió en la importancia de apostar al “cambio de paradigma” que supone el mundo tecnológico para “generar las carreteras de las nuevas formas de trabajo”.