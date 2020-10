La intendenta electa de Montevideo, Carolina Cosse, dijo este lunes de tarde en una conferencia de prensa en la Huella de Seregni respecto al cambio de gobernanza propuesto por el Poder Ejecutivo para la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM): «Lo mejor para el ánimo democrático en Uruguay es que este artículo se retirara».

«Mi contribución como uruguaya en este momento es expresar mi anhelo de que se reflexione con profundidad y que se retire ese artículo del Presupuesto. Sería lo mejor, sería un acto de grandeza, porque dialogar siempre vamos a poder dialogar, la gobernanza de la UAM tal como está planteada tiene participación del gobierno nacional, y yo personalmente me ofrezco para resolver cualquier situación particular de algún productor que se pueda haber visto perjudicado, que por ahora no sabemos cuáles son, porque la enorme mayoría de las gremiales apoyan este proyecto tal como venía siendo», recalcó Cosse previo a reunirse con la Mesa Departamental del Frente Amplio.

Al respecto, dijo: «Esa una disputa que no empezamos nosotros», y destacó que «la tierra es de la IMM», así como «la enorme mayoría de la obra fue pagada por la intendencia».

Cosse también subrayó: «Desde un punto de vista republicano para mí como uruguaya fue una sorpresa que apareciera un artículo que planteara con la obra por terminarse un cambio de gobernanza».

El artículo 278 del proyecto de ley de Presupuesto dice que el Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Ganadería (MGAP), ejercerá «el contralor administrativo» sobre la UAM.

Hoy el presidente y el secretario general de la comisión administradora pertenecen a la Intendencia de Montevideo (IMM). Hay otro representante de Ganadería y uno del Congreso de Intendentes, entre otros.

La disputa por la gobernanza continúa y se maneja una alternativa. El diputado nacionalista Sebastián Andújar explicó a El País el miércoles pasado que se planteó una «cogobernanza», que implica que la presidencia de la unidad deje de ejercerla la IMM y pase a ocuparla un representante del MGAP que mantendría el doble voto. La intendencia conservaría para sí solamente la secretaría general. (Fuente: En base a El País)

Los precios mayoristas de hortifruticolas en Brasil subieron un 3,23% en septiembre.

El aumento de los valores estuvo impulsado principalmente por el aumento de los sectores de hortalizas (9,22%) y hortalizas (4,98%).

El índice de precios de la Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp) cerró septiembre con un incremento del 3,23% en relación al mes anterior. El aumento se debió principalmente a los mayores precios en los sectores de hortalizas, legumbres y pescado.

Socavado por el clima cálido y seco, el sector de hortalizas subió un 9,22%. Sin embargo, acumula un aumento del 3% en el año. Los principales incrementos ocurrieron en los precios del perejil (81,6%), albahaca (38,5%), maíz verde (29,5%), cebollino (19,9%) y rúcula (16%). Las principales caídas ocurrieron con nabo (-17,1%), puerros (-7,4%) y coliflor (-7,0%).

El sector frutícola tuvo un incremento del 1,78%. Los principales incrementos ocurrieron en los precios de carambola (97,4%), naranja lima (32,2%), plátano enano (25,4%), aguacate margarita (16,1%) y pera williams extranjera (15,9%) ). Las principales caídas fueron para papaya de Hawaii (-30,3%), sandía (-30%), anacardo (-27,2%) y papaya formosa (-19,1%).

El sector de hortalizas registró un incremento del 4,98%. Los principales aumentos de precios se produjeron con las vainas de chauchas cortas (56,1%), los pepinos comunes (43,3%), los de campo (33,1%) y japoneses (21,8%) y la berenjena (21,6%). ). Las mayores caídas fueron en morrones amarillos (-45,7%) y rojos (-41,1%), papa del aire (-23,6%), tomates cherry (-7,7%) y pimiento cambuci (-7,5%). %).

En varios, el mes cerró con un incremento del 0,91%. Los principales incrementos se dieron en los precios de las palomitas de maíz extranjeras (17,9%), papas lavadas (12,3%) y ajo (6,3%). Las principales pérdidas ocurrieron con papas asterix (-9%), maíz molido (-6,7%), huevos rojos (-5,4%) y coco seco (7,4%)

Se registran mejores precios en cítricos y más consumo en Argentina

El aumento del valor de los cítricos dulces obedece a dos razones: la menor producción y el incremento de la demanda debido a la pandemia. La mejora, sin embargo, no llega a todos los productores.

El Semáforo de Economías Regionales que cada mes elabora el Área de Economía de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO) ubicó a la citricultura como de las actividades en crecimiento, básicamente por el aumento de la demanda durante la pandemia.

Nicolás Carlino, consejero de CONINAGRO por Corrientes y productor de cítricos, explicó que la mejora en el sector se debe a «una demanda sostenida», a la vez que «hay una caída de la producción, hay menos fruta; en consecuencia, ante la alta demanda y baja oferta, suben los precios y eso mejora la performance del sector citrícola».

«El aumento en la demanda de cítricos entendemos que se da porque la gente sabe que su consumo es beneficioso para tratar cuadros respiratorios», remarcó Carlino.

Fernando Borgo, tesorero de la Federación del Citrus de Entre Ríos (FECIER), confirmó la mejoría de la actividad en nuestra provincia. «La demanda de frutas cítricas se sostuvo por dos motivos: en primer lugar, hay un 40% menos de producción, y, segundo, la población consume más vitamina C debido a la pandemia», explicó el citricultor.

En esta zafra, hay que recordarlo, a todos los productores les faltaron frutas en las plantas. «El citricultor que tuvo más del 70% de la producción hizo diferencias, pero el que tuvo menos del 50% no llegó al balance de costo-beneficio», diferenció Borgo, para quien «este año, en general, fue positivo para los productores».

Mercado. Ahora, informamos sobre la comercialización, desde los informes de Precios Mayoristas del Mercado Modelo (DI.GE.GRA.-C.A.M.M.), a saber:

Lunes 12 de octubre del 2020: La jornada transcurrió medianamente ágil. Si bien, el fin de semana largo afecto la afluencia de compradores, la colocación de mercadería se mantuvo como venía ocurriendo la semana pasada. Aumentaron los valores de tomate Perita, zucchini, boniato zanahoria, papa Blanca, frutilla, mandarinas y limón. Descendieron los valores de zapallito, tomate Cherry, pepino, cebolla, zanahoria, arveja, habas, berenjena, brócoli, albahaca, cebolla de Verdeo y banana. Como novedad ingresaron las primeras partidas de durazno muy temprano de la zafra salteña con ágil colocación. Además de las primeras partidas de cebolla colorada de la zona Sur.

Emilio Gancedo