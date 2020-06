Desde hace un par de meses, todo lo referido a la emergencia sanitaria, en mayor o menos medida, se ubica dentro de las cuestiones; sino es la más prioritaria, una de las principales dentro de las agendas institucionales de organizaciones del sector público, sector privado, sindicatos, organizaciones no gubernamentales, organismos internacionales y la academia. No es para menos y resulta más que una cuestión legítima, esperable y primordial para hacer frente a un nuevo tiempo, cargado de desafíos a partir del COVID-19.

No obstante, y como un elemento no menor en el quehacer de cualquier territorio, la aproximación de un nuevo período de elecciones departamentales en nuestro país nos invita a reflexionar sobre los temas que quizás no tan urgentes, son importantes y el paso de los años los llevarán a que sean inminentes si aún no lo fueran hoy.

A partir de lo anterior, resulta fundamental visibilizar la importancia de la construcción de espacios de diálogo sobre el crecimiento y la productividad de nuestro departamento. Aunque todos más o menos, terminaremos concluyendo sobre lo clave que es definir, participativamente, pero sobre los cuáles es posible trabajar en torno a una hoja de ruta, un foco, para no eregir estructuras de conversación vacías, “monólogos entre partes sordas”, las siempre valoradas dósis de pragmatismo son más que importantes, necesarias.

Si todo lo anteriormente es cierto, resultará más que claro el valor de generar espacios orientados a la acción, sabiendo decir no y por lo tanto teniendo un norte claro, bajo una lógica de acuerdos mínimos pero sabiendo cuál es el verdadero margen de acción desde lo local.

En los días posteriores a la visita del Cr. Enrique V. Iglesias a Salto, el 13 de diciembre de 2017 escribíamos en Link de El Pueblo un artículo titulado Las 5 píldoras “i” de la productividad y competitividad en el que decíamos:

La construcción de espacios de diálogo es fundamental para salir de la inmediatez y visualizar el horizonte de los territorios en el largo plazo. La productividad y la competitividad es uno de los tantos debates impostergables que la sociedad debería promover para no resignarse a quedar en la cola del tren del desarrollo. Sin lugar a dudas, aquellas píldoras (integración, innovación, infraestructura, ilustración e invertigación) sobre las que hablaba Iglesias hace un par de años, pueden seguir operando como un esquema para continuar promoviendo el diálogo intersectorial en Salto, pero más que nada la acción.

Integración: tan cerca y la vez

La integración, más que un viejo capricho o un mito, es una necesidad urgente sobre la cual es fundamental continuar fortaleciendo y profundizando líneas de acción claras. De esa manera, será posible eliminar las condiciones de débiles, temporales, apenas incipientes o hasta inexistentes dependiendo de la institucionalidad, sector y región al que nos refiramos.

A pesar de todas las frustraciones y desencantos vinculadas a la integración, el imperativo de pensar en clave de región lleva a dimensionar el mensaje intrínseco detrás de la afirmación que “de forma individual se puede hacer poca cosa”. Todas las cuestiones relativas a la inserción de Salto en el mundo, y el mirar hacia afuera, deberían, sobre “piso firme” debatirse de manera clara y con ello, la oportunidad de construir nuevas sinergias regionales; no sobre si es importante o no la integración, sino en torno al cómo y de qué manera se materializa.

Lograr escarvar, ir más allá de los titualres, eliminar las urgencias que desvían la dedicación de recursos a una integración basada en un “pienso estratégico”. A partir de lo anterior, generar espacios de diálogo que nos permitan encontrar acciones que sí se pueden hacer, que suman, pero que paradójicamente no se llevan adelante en torno al porqué estamos “tan cerca y tan lejos a la vez de Concordia”, las razones por las que “Salto mira tanto” a Montevideo y “tan poco”, sin que una cosa anule la otra, no mirar otras regiones a partir de la cual se pueden crear oportunidades.

Innovación: adaptarse y resolver problemas

La innovación ya no es lo que se percibía que era, la innovación con el COVID-19 es una cuestión que estaba más cerca de lo que creíamos y de alguna u otra manera, es el mejor remedio para la incertidumbre de la nueva normalidad, del cambio de época que vivimos. Si de emprendimiento e innovación hablamos, Salto tiene la particularidad de contar, de forma relativa con el resto del interior del país, con un denso tejido institucional que permite el mejor aprovechamiento de herramientas e instrumentos de política pública.

No obstamte, aunque “sobren las buenas ideas”, lo que falta son emprendedores que las puedan llevar adelante. Al final del día, la importancia de lejos de los vicios que “prefieren” las gratificaciones de corto plazo por encima de resultados en el largo, la noción de que solamente a través de la construcción de una cultura de innovación, que premie y valorice a quienes hagan cosas nuevas y con valor, no solamente en el ámbito empresarial sino también en el sector público, y por ello el valor de estimular las habilidades emprendedoras en escuelas, liceos y universidades.

Salto, en retrospectiva fue un departamento con muchos emprendedores; desde Pascual Harriague hasta Saturnino Ribes. A pesar de ello, si miramos las estadísticas, sin tener en cuenta los impactos del COVID-19, estamos lejos de los primeros lugares si de empleo, clima para hacer negocios o innovar, nos referimos.

Infraestructura: mover la aguja

Si de crecimiento y productividad de Salto se trata, las inversiones en infraestructura, e iniciativas que las incentiven, que aún no cuajan hay y en abundancia, desde un puerto de barcazas, creación de parque industrial o zona franca, puente vecinal entre Salto y Concordia, aprovechamiento del futuro aeropuerto en Concordia, son las que podrían mover de “mejor” manera la aguja.

De las ideas de infraestructura más ambiciosas, la movilización de recursos e ingeniería de incentivos económicos, legales y técnicos para lograr la navegabilidad del río Uruguay hacia el norte de Concepción del Uruguay, logrando la conexión con el sur de Brasil, es quizás la mayor. La navegabilidad del río, es una cuestión recurrente que, como un péndulo, por el sistema político, las fuerzas vivas y la opinión pública, toma fuerza o se debilita cada una determinada cantidad de años: si Salto se ubica en “un punto estratégico”, tarde o temprano terminaremos discutiendo sobre la impotrancia de la conectividad y con ello, cómo aprovechamos el río Uruguay.

Algo resulta cierto; entre tantas idas y venidas, aún se ha logrado poco o nada si de navegabilidad del río nos referimos. De alguna u otra forma, las apuestas al gran proyecto de la hidrovía; entre la ilusión, realista o romántica, y un proyecto de infraestructura concreto impulsado por actores públicos y privados, es que los diálogos terminan convergiendo. A partir de lo anterior, el diagnóstico que nos coloca con más preguntas e interrogantes que respuestas sobre el enfoque óptimo para lograr lo que hasta ahora no se ha podido.

Ilustración: las apuestas a la educación

Ilustración, como sinónimo de educación no es algo alejado a los engranajes del crecimiento y la productividad. Sin perder de vista que la prinicipal tarea de la educación es construir ciudadanía, las apuestas a la capacitación y formación formal y no formal, traen consigo aptitudes y fortalecimiento de capacidades que más tarde o temprano serán la fuerza laboral del sector productivo. Sin quitar el protagonismo a sectores de actividad como el turismo o la actividad primaria, la educación universitaria es uno de los principales “diferenciales” que tiene Salto en la región. No obstante, en el proceso de construcción iterativo, acumulativo, es posible observar a partir de los planteos que se realizan de manera frecuente por la mesa de Salto Ciudad Universitaria un largo camino que es importante seguir recorriendo; desde el monitoreo de nuevas carreras de grado y posgrado, la promoción del consumo y alimentación saludable, el proyecto de un hogar estudiantil, entre otros.

Investigación: el desafío de construir puentes

A partir de la confirmación de que en América Latina se invierte en promedio 0,5% del PIB en Investigación y Desarrollo, y en contraste, en un país como Corea del Sur se dedica 2,5%, no hace falta hablar nuevamente sobre los por qué, sino más bien en torno, nuevamente, al cómo hacer frente a desafíos tan fenomenales como el de apostar a la investigación. El reto resulta aún más urgente e importante para Salto cuando, entre los diferentes tipos de “adjetivos” que le damos a Salto, el de “Ciudad Universitaria” es uno de los que más fuerza toma, y a partir de allí, la importancia de promover una investigación aplicada al sector productivo. Las hojas de ruta que aparezcan en torno a la investigación recaerán en la importancia de lograr bajar presupuesto desde el Estado, pero a pesar de ello, el construir puentes para que el sector privado vea en la “herramienta investigación” un camino para agregar valor a las cosas que se hacen, es primordial.

A modo de conclusión

El tiempo pasa. Lejos de entrar en una calificación de “blanco o negro” o “malo o bueno”, cualquier ánimo de mejora continua, de la convicción de que las cosas siempre se pueden mejorar nos llevará a constatar que los grandes desafíos en torno al crecimiento y la productividad de Salto, año tras año, quinquenio tras quinquenio, estructuralmente, son los mismos.

Los diálogos pareciera claro que no deberían girar tanto en torno al por qué, lo que en verdad suma será eliminar incertidumbres que permitan materializar los cómo, quién y de qué manera se puede impulsar el crecimiento y productividad de Salto. Siempre sin perder de vista, que para lograr pasar del dicho el largo camino que permita concretar con hechos, trae consido antes que todo mucho pragmatismo, realismo y con ello los frutos.

Lic. Nicolás Remedi Rumi