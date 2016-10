-Viernes a la noche en la Liga de fútbol la presencia de la gente de la “B”.

-Como único tema a tratar, la solicitud de Chaná en el sentido de que “habían terminado en segundo lugar al terminar la tercera rueda de la “B”.

-Expectativa por lo que pudiera suceder en ese pedido de Chaná.

-En las previas (en la vereda) los más variados comentarios sobre la situación creada y como se pudiera terminar de decidir.

FALTÓ PALOMAR

-Ya en la sala de reuniones anotamos la presencia de 11 clubes y la ausencia de Palomar. En la mesa la presencia del Dr. Hugo Guerra como único Neutral asistente para dirigir la reunión.

-Antes de que alguien expusiera algo, el presidente plantó su pensamiento.

“No quiero expresiones fuera de lugar. Quiero que si hay algo para votar, lo hagan todos, que nadie se abstenga”.

-Chaná que era el principal de la reunión, se hizo presente con 3 delegados. Hindú y Deportivo Artigas con dos delegados.

CHANÁ EXPUSO

Se dialogó por casi una hora. Fue un “vaya y venga” con los más variados conceptos. Los que hablaron en su casi totalidad del tiempo fueron los tres delegados “involucrados” en el pedido de Chaná, el resto escuchaba y no participaba.

“Creo que todos pensaban que Chaná sabía que no tenía razón, pero se la jugó por las dudas” a decir de un delegado que pasa a nuestro lado.

Por ahí la consulta de Paso del Bote en el sentido de que si en una reunión así, podían hablar los tres representantes de una misma institución.

Chaná seguía con su tesitura de que eran segundos ya que entendían que al concluir, la tercera rueda hubo dos primeros (Hindú y Deportivo) y dos segundos (Chaná y Sud América).

Una consulta de EL PUEBLO a la gerencia de la Liga sobre el punto y la respuesta fue de que “hay que interpretar el Reglamento” sobre la definición de situaciones como la que se estaba dilucidando.

NÚMEROS Y MAS NÚMEROS

El reloj marcaba cerca de las 21 horas cuando el presidente puso punto final y dio el tema por bastante dilucidado, “espero mociones sobre el punto”.

-Hindú fue el primero en exponer la suya, “que se juegue la final y el ganador logra el ascenso. Chaná debe entender que tiene delante suyo a dos clubes con mejor puntaje por lo que no puede pretender ser segundo”.

A su vez Chaná mantuvo su pensamiento, “que se juegue el partido del sábado y el ganador juega la final por el ascenso con nosotros”

OCHO A TRES

El primer voto fue por la solicitud de Hindú y logró 8 de los 11 votos presentes. Allí asunto terminado. Pero hubo que votar lo que pedía Chaná y para apoyar esa solicitud levantaron la mano Chaná, Almagro y San Eugenio.

AGRADECIÓ CHANÁ

Contra lo que se esperaba, al concluir la reunión el presidente de Chaná pidió la palabra y agradeció a todos los presentes el haberlos recibido para debatir un punto que ellos pensaban que les era favorable. “Es indudable que cuando se hace un reglamento, siempre hay algo que se escapa. Ojalá que esta situación sirva para mejorar la organización de la divisional en venideros torneos. Gracias a todos. Chaná seguirá trabajando por la “B”.-