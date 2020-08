Con Mayra Cánepa Licenciada en Bibliotecología, fotógrafa profesional y actriz

Hoy por: Fernanda Ferreira

Mayra Cánepa (36) es Licenciada en Bibliotecología, fotógrafa profesional y actriz.

Nació en Montevideo, pero cuando tenía 8 años se vino a radicarse a Salto junto a su familia.

«Los primeros años viví por la zona céntrica… luego en barrio San Martín y finalmente en el Cerro.

Cuando terminé el liceo me fui a vivir a Montevideo y en 2017 volví a Salto».

¿Dónde inició su formación?

«Realicé mi carrera profesional en Montevideo. Mi formación en Bibliotecología fue Aquelarrre.

Luego con Alejandro Persichetti hice el Circular… los talleres de teatro y la escuela de improvisación con Florencia Tucci».

¿Cuándo descubrió su vocación por el arte gráfico y también por el arte escénico?»

«Mis comienzos en la Fotografía fueron en el 2013 pero desde chica me gustaba todo lo que tenía que ver con cine y fotos.

El gusto por el teatro nació en mi adolescencia con Kalkañal.

Me formé con Ramiro Herrero… El Cubano…

Después continué estudiando con Zully Vallarino y seguí formándome en Montevideo.

Hice El Circular… los talleres de teatro y la escuela de improvisación.

¿Cómo nace el Centro Cultural Virtual?

«El Centro Cultural Virtual nació con la cuarentena.

Yo tenía algunos conocimientos básicos de Diseño Web y armé un sitio. Empecé haciendo Slams de poesía virtual donde los interesados se inscribieron mediante un formulario y en Zoom los sábados cada quince días se realizaban los encuentros».

¿Qué nos puede compartir acerca del Slam de Poesía?

«El Slam de Poesía es un formato que se hace por lo general en boliches, bares, etcétera y tiene algunas reglas.

Los textos tienen que ser de autoría propia… no durar más de 3 minutos y no se puede usar música ni objetos.

Luego por chat los espectadores votaban aquellos textos que más le hubieran gustado y así la mitad del total de participantes pasaba a una segunda ronda. En ese intervalo tocaba un musico invitado que iba rotando encuentro a encuentro.

Ese fue el primer ciclo y el origen».

¿Y cómo continuaron las actividades?

«Luego vinieron los varietés online que consistían en una hora de encuentro mediante Zoom y cada artista tenía 10 minutos máximo para plantear su arte.

Se hicieron siete encuentros en total donde participaron artistas de diferentes disciplinas y departamentos.

Artistas emergentes y algunos con más trayectoria como Tabaré Rivero, Numa Moraes, Eduardo Larbanois y Popo Romano.

En cada encuentro se abría una colecta mediante la web Colectate donde el público a través de diferentes métodos de pago ponía lo que podía y quería

Luego ese ciclo se cerró y comenzó Duetos Orientales».

¿Y qué características tiene Duetos Orientales?

«En la idea y hay dos músicos que tocan media hora cada uno

En lo posible son de dos departamentos distintos.

Pero luego surgió la posibilidad de transmitir vía Streaming con Carlos Pucholo Desde el Club de Niños de La Tablada.

Duetos Orientales se hace los sábados a las 19 horas cada quince días.

Los dos primeros encuentros se hicieron por Zoom y los dos últimos desde el club de La Tablada.

En el primer dueto participaron Seba Rey y Charles Prates.

En el segundo Fabián y Alexis Ferreira Pintos junto a Juan Manuel Barrios de Paysandú.

Y en el último Gabriela costa acompañada por Facundo Sánchez y la banda Ghandarva Ciega».

¿Cree que el público se está acostumbrando a esta nueva propuesta?

«La idea es seguir abriendo colectas por cada encuentro

Para que la gente colabore con los artistas. Lo que se recauda se reparte entre los artistas y el centro. Yo pienso que la gente se está acostumbrando de a poco. Y que la virtualidad vino a convivir con el arte presencial. Lo más rescatable es que desdibuja fronteras. En los varietés participaron artistas de Paysandú, Artigas, Montevideo y Argentina. El 22 de agosto es el próximo dueto oriental… saldrá por la página de SaltoInforma. La Fanpage que se llama Centro C‘ultural Virtual. Y por el canal de YouTube, que lleva el mismo nombre. Los artistas están a confirmarse para esa fecha.

¿Qué reflexión personal le merece esta movida?

«Considero que hay que darle tiempo al tiempo, ahora por suerte se reabren los teatros, pero hay personas que por diversos motivos no puede asistir.

A ese público es al que hay que apuntar desde la virtualidad.

Y apostar a lo que anteriormente mencionaba…de poder intercambiar con artistas de otros lugares.

Si quisiéramos hacerlo presencial sería muy difícil.

El centro tiene aspectos varios a mejorar, pero el objetivo principal es poder darle un lugar para poder mostrar el arte de cada uno. Y dar a conocer diferentes propuestas.

Otro de los ciclos que se hicieron fueron los cafés literarios a cargo de María Luisa de Francesco

Me dediqué a gestionar todo y ella se ocupó de la conducción.

Hicimos dos instancias virtuales sobre Benedetti»

¿Cómo se están desarrollando sus proyectos?

«Presenté una propuesta sobre este ciclo a la Intendencia, sobre Poetas en agosto y el sábado 15 del corriente presentaremos nuestra propuesta en Mastra a las 22 horas.

A su vez estoy ensayando una obra que aún no tenemos fecha de estreno con un grupo de teatro independiente.

Aunque mi trabajo oficial es el de bibliotecóloga, también estoy cultivando mi formación teatral – mediante la actuación y me dedico a la fotografía.

Y cuando empezó la cuarentena empecé con las actividades del Centro Cultual Virtual».

¿Cómo ve esta nueva concepción de vivir la cultura?

«Se tiene que dar un cambio cultural que tiene que ver con lo económico.

Esa fue otra cosa que hicimos desde el centro… un debate por Zoom sobre el arte en la virtualidad con algunos referentes y allí hablamos de varias cosas.

Ese debate nació de interrogantes que yo me hacía sobre el proyecto que tienen que ver con lo económico.

El público no está acostumbrado a ver al artista como trabajador y desde el centro al menos.

Intentamos que esa forma de ver y pensar hacia el artista cambie.

Hemos recaudado algo mínimo en todas las actividades.

También hicimos un festival de fotografía online a través de Zoom y transmitido por Facebook.

Usamos la web www.colectate.com.uy

Existen varias formas de pago y el mínimo por cada actividad son 100 pesos.

Por cada actividad abro una colecta… si se recauda lo suficiente se reparte por igual entre los dos artistas y el tercer parte va para el centro.

Ello igual casi no funcionó.

La transmisión por Streaming es mucho más pública… tiene mayor visibilidad, pero no así rédito económico.

No lo digo solamente por mi proyecto… lo digo en general.

Hay muchos proyectos buenos que no prosperan por falta de rubros. Con la virtualidad pasó algo. Muchos artistas empezamos a hacer cosas gratis… abiertas… y cuando nos quisimos dar cuenta la gente se había acostumbrado a ello.

Entonces terminaban muchos artistas regalando su trabajo… tienen mucho que ver las diferencias tecnológicas que dispone cada artista.

No es lo mismo transmitir con todos los elementos necesarios para hacer una buena transmisión.

Y allí se genera una brecha entre los propios artistas.

El teatro es una parte bien importante… por un lado mi cable a tierra. Un lugar donde siempre encuentro amigos y la posibilidad de ser otros a través de los personajes. Siempre implica un desafío. Podría llegar a decir que me encantan los desafíos.

Me gustaría saber cómo va a seguir funcionando el Centro Cultural Virtual, me agradaría tener un espacio propio… un centro cultural presencial donde se puedan desarrollar diversas actividades.

Ese es el sueño de mi vida que estuve por concretar muchas veces, pero por una cosa u otra no se dio.

Con respecto a la virtualidad, no sé cómo va a reaccionar la gente ahora que se puede volver a los teatros, cines etcétera… no sé qué tanta cabida va a tener lo virtual.

Quiero seguir participando en algunas obras que me interesan y tal vez dirigir alguna de ellas, pero cada actividad lleva su tiempo y proceso».