La situación vivida en Venezuela después de que el chavismo se viese obligado a dar marcha atrás y devolver a la Asamblea Nacional, en poder de la oposición, sus competencias ha revivido las dudas sobre una uniformidad dentro del chavismo en torno a la figura del presidente, Nicolás Maduro. A la presión internacional se unió la declaración de la fiscal, Luisa Ortega Díaz, quien aseguró que la sentencia del Tribunal Supremo por la cual despojaba de poderes a la Asamblea rompía el “orden constitucional”. El silencio de otros poderes públicos, como la Defensoría del Pueblo, y sobre todo el de los militares, ha acrecentado la tensión. “Es posible que [la fiscal] tenga respaldo dentro del Gobierno. No creo que haya hecho esto si no tuviera un apoyo extrainstitucional”, asegura la politóloga Colette Carpiles. El mandatario venezolano no ha tenido el completo espaldarazo de la legión del presidente Hugo Chávez. La disidencia del oficialismo se ha agrupado desde el comienzo del Gobierno de Maduro en un movimiento llamado Marea Socialista, integrado por exministros y funcionaros de Chávez. Sin embargo, para Carpiles, es complicado descifrar lo que ocurre realmente dentro del alto gobierno. “No es un secreto que existen distintos grupos dentro del Gobierno, jerarquizados según una estructura de cercanía o no a Maduro. Están unos más radicales ideológicamente que otros, siendo más leales al presidente precisamente los más extremistas. Desde un comienzo la gran lucha de Maduro ha sido tratar de imponerse con un liderazgo como el de Chávez”, indica. Las fisuras en el Gobierno habían sido un secreto a voces hasta estas declaraciones. Hace tiempo que Ortega Díaz, en un principio relacionada con Diosdado Cabello, el segundo hombre del chavismo, no responde con lealtad a las directrices del régimen de Maduro. La funcionaria ha enviado señales distintas a la institucionalidad madurista, al revelar cifras oficiales de homicidios y oponerse a las razzias, conocidas como OLP (Operación de Liberación del Pueblo) para combatir el delito, por ejemplo. “La rectificación se hace con una voz que es institucional (la fiscal), un indicador de que el régimen no es monolítico. Por tanto, se cumple otra condición para un cambio de gobierno: el bloque dominante debe estar dividido”, agrega la politóloga. Muchos procesos penales contra opositores han sido descartados en el Ministerio Público. El Supremo ha tratado de dirigir el enjuiciamiento de civiles, especialmente de diputados, a los tribunales militares, una irregularidad en las leyes venezolanas. De ahí que la sentencia 155 del TSJ, que despoja de inmunidad a los parlamentarios, conceda un poder espacial al presidente de Venezuela para modificar legislaciones con la inminente posibilidad de abrir juicios militares a cualquier ciudadano. El papel que juegan los militares es también objeto de rumores y múltiples teorías. Apenas el sábado se dejó ver el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, en un acto con Maduro.

(EL PAIS DE MADRID)