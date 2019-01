La Dirección Técnica que ejercerá Joselo García en el Salto Nuevo 2019, tras el ciclo concluído de Luis Alberto Sansberro. No es menos cierto que los albiverdes pretenden ser parte de una temporada, donde no falten las motivaciones. Una de ellas se relaciona con el campo de juego propio, pero otra no es menos vital a cuenta del hincha: la composición del plantel que pueda convertirse en protagonista. En la temporada pasada los albiverdes llegaron a la tercera rueda y se quedaron con la quinta colocación final superando a Ceibal. Pero este año: ¿qué perspectiva?

En la edición del lunes pasado (suplemento deportivo), el apunte respecto a LUIS DOMÍNGUEZ. Desde River y para Salto Nuevo, quien supo de años ser golero de Salto Uruguay.

Ahora que Luis se suma al plantel, la pregunta cobra vuelo: ¿qué destino para Cristian Rodríguez? En tiendas albiverdes, la versión es de ida y vuelta: el «Chavo» podría ser parte de otro destino. ¿Pero cuál?

JOSÉ GONZÁLEZ EN LA PUERTA DE UNIVERSITARIO

Un año para que los rojos en manos de Ramón Walter Rivas, retornen a la disputa del Torneo del Interior de Clubes. Y vuelven a la carga otra vez por José «Nene» González, quien vistió la camiseta en ocasión del año 2014, con la consagración incluída. La adhesión de Ramón en pro del fútbol de José, factor clave para que la Comisión Directiva haya asumido gestiones para que la vuelta sea posible.

FACUNDO DE LIBERTAD

El tercer caso en Salto Nuevo, también tiene nombre propio: Facundo González. El zaguero fue Campeón Salteño con Ceibal en el 2013, hasta que llegaría el momento de retornar a los albiverdes, no sin antes pasar por la selección salteña. La chance para que pueda ser parte de otro destino y ese destino se afinca en el Barrio Cien Manzanas: ahí está Libertad. No es una situación resuelta, pero de por lo menos 45 días a esta parte, es algo más que una versión en tiempos de Salto Nuevo.