Por Nicolás Caiazzo

Tras su estreno en el 2017, con la participación de la atleta salteña Cristina Da Cunha se disputó la tercera edición de la Ultramaratón Termas de Río Hondo, en Santiago del Estero, prueba que se disputa en el autódromo y fue muy bien recibida, tanto así que casi no quedaron vacantes inscripciones para esta nueva edición, que comenzó el viernes 17 de mayo.

Uno de los grandes atractivos del evento es que se corre dentro del autódromo internacional de Termas de Río Hondo. Esta nueva edición planteó nuevos desafíos ya que agregó la modalidad 48hs, la cual inicio el viernes 17 de mayo, y la modalidad 12hs que se disputó por la noche.

Los inscriptos que superaron los 170, además de argentinos, tuvo representantes de Paraguay, Uruguay, Chile, México y Brasil, posicionando al evento como uno de los más relevantes del continente.

A su vez la carrera integra la 4º fecha del Circuito Argentino de Ultramaratón, organizado por la Asociación Argentina de Ultramaratón, y cuenta con la certificación internacional Bronze Label emitida por IAU (International Association of Ultrarunners). Esta carrera también será de importancia en la categoría 24hs, ya que en octubre de este año se llevará adelante el Mundial de la en Francia, siendo la Ultra Termas una de las últimas oportunidades para quienes sueñan con representar a su país en Europa.

En lo que a la participación de la salteña respecta, Da Cunha logró culminar las 24 hs y ser primera en su categoría, en lo que significó una intensa y dura participación de la atleta. Así lo detallaba en las redes sociales, “Hermosa carrera, en la que no pude dar más por los dolores que sentía en los pies, muy dolorida.. igual así no desistí, vi varios compañeros caerse descompensándose y yo aún podía. No llegué a la meta establecida pero estoy orgullosa de mi esfuerzo y el de mi gran amigo Juan Carlos Leiva que nos llevó a completar la carrera.. con varios parates largos para curar las heridas, pero seguimos. Solo agradecimientos a todas las personas que estuvieron ahí, fue un viaje mágico que termino de la mejor manera, hasta donde pudimos”.