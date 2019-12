Buenos Aires, 9 dic (EFE).- La expresidenta argentina Cristina Fernández (2007-2015), quien este martes prestará juramento como vicepresidenta de su país, recordó este lunes la polémica desatada hace cuatro años alrededor de la investidura de Mauricio Macri y dijo que fue tratada como la Cenicienta.

En un texto publicado en su sitio web, Fernández recordó cómo la Justicia ordenó cesar su mandato en la medianoche del 9 de diciembre de 2015, en vez de esperar a que concluyera el día después, cuando prestara juramento Macri.

Aquella decisión se dio en medio de una polémica desatada por la posición de Fernández de querer entregarle los atributos presidenciales a Macri en el Palacio del Congreso y no en la Casa Rosada.

«Tal como se lee: hicieron cesar el mandato de la primera mujer Presidenta electa y reelecta por el voto popular a las doce de la noche, cual Cenicienta», afirmó la electa vicepresidenta argentina.

Fernández calificó a aquella resolución judicial como una «violación a la Contitución y a la democracia» producto de una solicitud del propio Macri y de la vicepresidenta Gabriela Michetti.

Lamentó que se impusiera el «discurso del gobierno» de Macri de que ella supuestamente no había querido ir a entregarle los atributos al nuevo presidente, cuando fue la Justicia la que puso fin a su mandato y le prohibió desde entonces cualquier acto de gobierno aquel día 10.

Ahora, observa, tal «como marca la Constitución» y como se lo había propuesto a Macri en 2015, el presidente saliente entregará este martes los atributos del mando a Alberto Fernández ante la Asamblea Legislativa, la reunión de las dos cámaras del Congreso, en la sede del Parlamento.

«El mandato de Mauricio Macri no fue interrumpido por ningún Juez y su presencia en esa ceremonia será la prueba más evidente de lo que hicieron esa vez», aseveró Fernández.

«Ante tanto acuerdo tácito o expreso para mentir, engañar, ocultar y tergiversar la verdad, me viene a la memoria aquella frase de Abraham Lincoln: ‘Puedes engañar a todo el mundo algún tiempo. Puedes engañar a algunos todo el tiempo. Pero no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo'», añadió la exmandataria.