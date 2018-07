Al igual que Rusia, también Croacia decidió en los penales. También terminó 1 a 1 en los 120′ de juego. El partido comenzó dando mucho más de lo que podía esperarse y menos de lo que mostró después. Al minuto se adelantaron los daneses gracias a Mathias Jorgensen, quien tras un saque de banda desde la derecha en forma de centro y un control fallido de Thomas Delaney definió de zurda y algo de fortuna, dado el rebote en el arquero Subasic y el caño. La ventaja duró apenas cuatro minutos.

Los croatas llegaron por derecha con una combinación entre Rebic y Vrsaljko, y con mucha suerte igualaron. El danés Dalsgaard despejó, pero el balón dio en la cara de Christensen y quedó a pedir de Manzukic, que definió de derecha a la red. Llegaron a la prórroga predominó el cansancio y el miedo a perder.

Los dos arqueros se mostraron firmes las pocas veces que fueron llamados a actuar y las modificaciones no cambiaron el rumbo del partido. Ni siquiera lo cambió el penal que dispuso Modric a los 116’, cuando Jorgensen bajó a Rebic yéndose expreso al gol y Schmeichel contuvo la pena máxima. El arquero danés fue figura y tapó dos remates en la tanda de penales, pero sus compañeros fallaron tres de cinco y el héroe estuvo del otro lado. Subasic se quedó con tres remates y le dio la clasificación al cuadro croata, que no repitió lo muy bueno que había mostrado en el grupo D.

ASÍ PASÓ

GOLES: 1′ M.JORGENSEN (D), 4′ MANDZUKIC (C)

Penales (Dinamarca y Croacia respectivamente): Eriksen (atajado), Badelj (atajado), Kjaer (gol), Kramaric (gol), Krohn-Dehli (gol), Modric (gol), Schone (atajado), Pivaric (atajado), N.Jorgensen (atajado), Rakitic (gol)

Amonestados: 114′ M.Jorgensen (D)

Jueces: Néstor Pitana, Hernán Maidana y Juan Pablo Belatti (Argentina).

Estadio: Nizhny Novgorod Stadium