MUNDIAL RUSIA 2018

El partido comenzó con Rusia mejor parado que su rival y con una mayor disposición ofensiva con respecto a otros partidos, teniendo incluso algunas chances de llegar a incomodar a Subasic con alguna intentona de Dzyuba.

Pero con el correr de los minutos y gracias a un Rakitic que empezó a imponer condiciones en el mediocampo, Croacia tomó las riendas del juego y comenzó a rotar el balón para adelantarse en el campo.

Denis Chéryshev a pura habilidad combinó con Dzyuba, este devolvió y el ruso sacó un tremendo remate de media distancia que dejó sin nada que hacer al buen golero rival. Un gol impensado, pero del que se recuperó muy rápido Croacia, tan sólo ocho minutos después, cuando de un saque de banda, Mandzukic quedó sólo, colocó un centro preciso y Andrej Kramaric por el medio y de cabeza la mando a guardar,con este empate se cerró la primera etapa.

En el segundo tiempo fueron los croatas los dueños del partido y dominaron ampliamente. Los rusos se dedicaron a defender y esperar algún balón aéreo para tratar de volver a sorprender.

La dos más clara de ese complemento llegaron para Croacia, primero Perisic con un disparo al palo y luego Modric con un disparo que no quiso entrar. El pitazo de Ricci llevó al partido al alargue donde los físicos de los jugadores comenzaron a pesar en el juego. Pero toda la seguridad defensiva que mostró Rusia hasta esa instancia se derribó con un descuido defensivo en una pelota parada, donde en un corner a los 100′, Domagoj Vida apareció sólo para conectar y hacer festejar a Croacia.

Lo cierto es que Rusia no se entregó nunca, y fue a buscarlo a pura ganas y con su receta, el juego aéreo y este no le falló. A los 114′ otro balón parado terminó en un centro del ingresado Dzagoev a la cabeza del brasileño nacionalizado Mario Fernandes que no perdonó y puso el 2-2 con que el cotejo se fue a los penales. Y fue en dicha definición y gracias a Subasic, que nuevamente Croacia cumplió el objetivo de meterse entre los cuatro mejores del mundo. Los rusos Smolov (la quiso picar) y Fernandes (la tiro afuera) erraron en sus turnos y si bien a Kovacic se lo taparon, el resto fue implacable y cerró la tanda 4-3 para conseguir el lugar en semifinales donde Croacia enfrentará a la dura Inglaterra.