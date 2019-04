Comunicado a los productores del departamento de Salto

El Servicio Ganadero de Salto y la CODESA (Comisión Departamental de Sanidad Animal) informan a los productores que la estrategia de vacunación de la totalidad de los bovinos que pueblan su establecimiento se realice de acuerdo a las fechas asignadas a cada seccional policial.

Los productores que por alguna razón deban vacunar fuera de estas fechas, deberán solicitar autorización en la oficina del Servicio Ganadero, siendo la vacunación realizada por veterinario particular, no aceptándose vacunaciones parciales.

Los productores deberán levantar la vacuna en la oficina del Servicio Ganadero Zonal Salto ubicado en Calle Artigas 992 en el horario de 8.15 a 15.00 horas o en los puestos de entrega únicamente en las fechas indicadas.

La entrega de la vacuna se hará contra la presentación de la declaración jurada 2018, planilla contralor interna, planilla sanitaria actualizada al 14 de mayo del 2019 y conservadora con hielo suficiente para una buena conservación de la vacuna (requisitos indispensables).

CRONOGRAMA

Seccionales y fechas:

10ª- 11ª-12ª y 13ª: 15 al 22 de mayo de 2019

14ª- 15ª y 16ª: 23 al 30 de mayo de 2019

6ª- 7ª y 8ª: 31 de mayo al 7 de junio de 2019

3ª- 4ª- 5ª y 9ª: 7 al 15 de junio de 2019

PUESTOSDEENTREGA

Seccional- localidad- fecha- horario

10ª Pueblo Lavalleja (C.A.C): 15 de mayo de 9 a 13 horas

10ª Guaviyú de Arapey: 15 de mayo de 9 a 13 horas

11ª Sarandí de Arapey: 15 de mayo: de 9 a 13 horas

11ª Pueblo Fernández: 15 de mayo de 10 a 12 horas

12ª Pueblo Quintana: 20 de mayo de 9 a 13 horas

12ª Pepe Núñez: 20 de mayo: de 9 a 13 horas

12ª Paso Herrería: 20 de mayo de 10 a 12 horas

13ª Carumbé: 20 de mayo de 9 a 13 horas

13ª Paso de las Piedras: 20 de mayo de 10 a 13 horas

14ª Vera: 20 de mayo de 10 a 12 horas

14ª Salón C. P. Cementerio: 23 de mayo de 9 a 12 horas

14ª Establ. Ordeix: 23 de mayo de 9 a 12 horas

15ª Valentín 23 de mayo de 10 a 12 horas

16ª Campo de Todos: 28 de mayo de 11 a 12 horas

6ª Com. Ceballos 31 de mayo de 10 a 12 horas

6ª Parada Herrería 31 de mayo de 10 a 12 horas

7ª Constitución: 31 de mayo de 9 a 12 horas

7ª Saucedo (Condelnor): 31 de mayo de 9 a 12 horas

8ª Belén (Chamorro) 31 de mayo de 9 a 12 horas

9ª Comisaría 9na. 7 de junio de 10 a 12 horas

4ª Hipódromo 10 de junio de 10 a 12 horas

5ª Colonia Osimani: 10 de junio de 10 a 12 horas