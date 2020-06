Un Salto Grande para la Liga Salteña de Baby Fútbol

El presidente de la Liga Salteña de Baby Fútbol, Germán Fernández, dialogó con EL PUEBLO confirmando tres noticias relevantes para el desarrollo del fútbol infantil en nuestro departamento.

Uno de los temas es el referido al apoyo económico de parte de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande delegación uruguaya encabezada por el Dr. Carlos Albisu para el pago de los viáticos de los árbitros en el torneo que se juegue esta temporada.

Sabemos que será una temporada atípica y que todavía no se sabe su forma de disputa ni fecha de inicio pero sin dudas que el apoyo desde lo económico para solventar el pago de los árbitros no solo de la Liga Salteña sino que también se extiende a la actividad en Villa Constitución y Belén.

Fernández nos confirmó la buena nueva, algo que significa un alivio muy grande para las arcas de los clubes que todavía no han podido hacer caja en este año a raíz de la emergencia sanitaria.

PROTOCOLO DE REMEROS SERÁ EL MODELO

Otro punto que nos adelantó Fernández es el tema del protocolo que implementó el Club Remeros Salto para encarar en esta primera etapa los trabajos en forma de entrenamientos individuales con todas las garantías sanitarias del caso. Un trabajo bien elaborado por profesionales médicos y del área deportiva que desde la LSBF se vio con buenos ojos y al decir de Fernández se podrá extender el mismo al resto de los clubes para que lo apliquen y puedan comenzar a trabajar con esos requisitos, siendo un poco el modelo a seguir en esta primera etapa antes que salga el protocolo ONFI para el juego propiamente dicho.

EL VIERNES 26 DE JUNIO LLEGAN

DIRIGENTES DE ONFI

Y un tercer punto será la llegada a nuestra ciudad el próximo viernes 26 de junio de representantes de ONFI y de la Secretaría Nacional del Deporte que se reunirán con los neutrales de la Liga Salteña para tratar varios temas inherentes a la actividad en Salto. Uno de ellos sería la gestión por parte de la Liga de todo el predio de la Plaza de Deportes del barrio Dos Naciones.

UNIVERSITARIO: PROSIGUE CAMPAÑA DE ROPA DE ABRIGO

Desde el baby fútbol de Universitario se sigue impulsando la campaña solidaria de donación de ropa de abrigo. Si tenes en tu casa y no la usas donala y a los que ya lo hicieron muchas gracias, así reza el slogan del club rojo de calle Brasil motivando a donar al público en general.

Los teléfonos de contacto son el 098643700 y 099737425, a través de ellos padres de la sub comisión irán a buscar la ropa a domicilio.

El pasado jueves 11 de junio se realizó la primera recolección de la ropa a las en la cancha de baby fútbol de los rojos, muchos llamaron por teléfono y donaron de esa manera.

«SOLOBABY TV» POR YOUTUBE.

El programa audiovisual «Solobaby TV» dedicado al baby fútbol salteño se emite todos los días jueves a las 20 horas en el canal de Youtube: Solobaby TV. Todo el baby fútbol en un solo lugar: Solobaby TV en YouTube podes mirarlo desde tu PC, tablet o celular.