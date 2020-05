«Ganar no es lo único importante, pero esforzarse por lograrlo sí lo es. El éxito consiste en esforzarse al máximo para obtener la victoria». Imaginamos que somos entrenadores de futbol base, debemos tener en cuenta que la filosofía que debe primar es la de recompensar el esfuerzo de los jóvenes futbolistas, en este caso los alumnos. El resultado podrá ser positivo o negativo pero se debería premiar a aquellos que se esfuerzan por conseguir lo que se propone. Ha solido ponerse un ejemplo claro, si dentro de esas sesiones se está entrenando el pase, el niño obtendrá un mayor o menor éxito en función de su nivel de esfuerzo ante la actividad planteada por el entrenador. De igual forma, este deberá premiar y ayudar a la adquisición de dicha habilidad por parte de los alumnos.

EL OBJETIVO DE VICTORIA

«Cuando se intenta hacerlo lo mejor posible siempre se es ganador, aunque a veces, el otro equipo marque más goles». Dentro del trabajo en equipo, se debe también inculcar a los niños la importancia de trabajar y mejorar en función de las posibilidades de cada uno, para que al final siempre sean ganadores. Fomentar esta filosofía es complicado por el entorno competitivo en el que vivimos y por la inevitable comparación con los demás. Aun así, la práctica de esta filosofía llevará al niño y al adulto a disfrutar el fútbol más allá del éxito por ganar.

Esto es lo que realmente importa en esta etapa de aprendizaje, no solo ganar. Cuántas veces hemos visto a muchos equipos ganar en las primeras etapas de formación y, por centrarse solo en ganar su formación no ha sido la adecuada, derivando en un equipo o jugadores del «montón».