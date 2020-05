Los coletazos adversos del Campeonato del Interior

«Que se haya paralizado el Campeonato del Interior, no deja de ser una tregua financiera para la Liga Salteña de Fútbol». Y como el neutral no ocultó ese pensamiento a EL PUEBLO, no queda menos que reflejarlo. Porque además responde a un mandato de la realidad, teniendo en cuenta que la disputa fue agrietando la estructura financiera de la casa del fútbol.

Aunque en el plano deportivo para la selección de Jorge Noboa soplaron vientos a favor, es real que «hacer frente a los costos en el último mes, fue toda una complicación».

El pasaje del combinado de una fase a otra, implicó el pago de lo acordado a los futbolistas. En algún caso, más de una situación de incertidumbre declarada: ¿de dónde sacar, para poner?

A nivel de delegados de clubes de la «A» se tiene la certeza que debió recurrirse a algunos fondos económicos que la Liga fue disponiendo en el tiempo, porque simplemente la recaudaciones ni remotamente podían contemplar el presupuesto. Normalmente la afición salteña fue resignando adhesión a los combinados «naranjeros», más allá de protagonismos salientes y eventuales consagraciones, como en el 2015.

El año en que Salto pegó el triplete histórico: campeón en Sub 15, Sub 18 y mayores. Una edición remarcable en lo deportivo y sobrellevable en lo económico, a partir de la sólida estrategia implementada desde el mando de Luis Alberto Arreseigor.

LA RAZÓN PENDIENTE

A esta altura de los hechos, es sabido que la realidad económica de la Liga, es a todas luces preocupante. Es por eso que al retorno de las sesiones del Consejo Superior, se les solicitará a los neutrales, un estado de situación económica de la Liga Salteña de Fútbol. Ingresos, egresos, etc, desde el nacimiento del nuevo año hasta la fecha. En tanto el cierre de actividades, la derivación al Seguro de Desempleo de los funcionarios administrativos, igualmente obró como factor clave: «una manera de evitar seguir perdiendo dinero», de acuerdo a la sentencia argumental desde el Cuerpo de Neutrales que encabeza Juan Ramón Guarino. A EL PUEBLO se le aseguró sin más giros: «la realidad económica de la Liga, es por lo menos crítica». Mientras la pregunta es puntual, para ser derivada a los neutrales desde los propios representantes de clubes: ¿cuáles son las reservas económicas disponibles?