Para Federico Graña, del equipo de Desarrollo Humano de Daniel Martínez

Federico Graña es parte del equipo de Desarrollo Humano que asesora al candidato presidencial Daniel Martínez, quien hace poco estuvo en nuestra ciudad acompañando a la candidata a vicepresidente Graciela Villar. Visitó la redacción de EL PUEBLO y explicó cuáles eran las líneas específicas en las que se viene trabajando.

«Mi trabajo –comenzó diciendo Graña- tiene que ver con la construcción de propuestas para las políticas de desarrollo social o humano. Desde que Cristina Lustemberg ha sido mencionada como la futura ministra de Desarrollo Social en el caso que el Frente Amplio obtenga nuevamente el gobierno, se manejaron tres ejes que son centrales».

LA TRANSVERSALIDAD DE POLÍTICAS

«Uno, es una concepción de la política, que es tratar de seguir profundizando los procesos de articulación de las políticas. Usamos un término técnico que es la transversalidad, que lo que quiere decir es articular todas las políticas sociales y también las productivas en la propuesta de desarrollo humano. Cuando hablamos de políticas sociales no hablamos solo del MIDES, hablamos también de Educación, de Salud, de Vivienda, de Seguridad Social. Entonces, la articulación de esas políticas es uno de los ejes centrales».

«Hay quien se pregunta, ¿por qué recién ahora y no antes? En realidad, es u n proceso que ya se viene haciendo, que se va a profundizar más y también las condiciones están dadas ahora porque en el momento en que el FA asume el gobierno, el país estaba con un 40% de pobreza y realmente no estaban las condiciones dadas para desarrollar una articulación de estas políticas porque lo que teníamos que atender era la emergencia social».

«También es muy difícil generar políticas de desarrollo cuando las personas no tienen un plato de comida en la mesa asegurada, las prioridades son otras».

SEGUIMIENTO A TRAYECTORIA EDUCATIVA

«Segundo, atado a este tema, nos preguntamos, ¿cómo traduciríamos esto? Esto se traduce, por ejemplo, en el campo de lo educativo, la profundización de lo que se llama el seguimiento a la trayectoria educativa. Vendría a ser, tratar de mejorar los datos de culminación de ciclo en la enseñanza media a través de un acompañamiento a los estudiantes. Esto ya se ha comenzado en lo que es la generación de sistemas de protección de trayectorias, que ha tenido una meta concreta en este primer quinquenio, que es tratar de evitar lo que se ha dado históricamente que es la no continuidad en Primaria y Secundaria. Eso ya no lo tenemos como problema, hemos logrado que todos los chicos se inscriban. Ahora es que culminen».

«Para eso, se generaron dispositivos territoriales. Sobre todo han funcionado muchísimo en el interior del país y son muy conocidas las Unidades Coordinadoras de Integración Educativa, que hacen este seguimiento y que en el último extremo terminan visitando las casas para ver cuáles son las razones de por qué se desvinculan estos adolescentes, que van desde situaciones socio económicas, a algunas que son, podríamos decir, culturales. Por ejemplo, la ruralidad se da mucho de que algunos padres prefieren que su hijo o hija ya esté trabajando en el ámbito productivo para continuar con la tradición y el sustento familiar. Y en realidad lo que tenemos que convencer es que para ese proyecto productivo familiar prospere, es mejor que esos adolescentes tengan cada vez más nivel educativo, porque van a generar un proyecto productivo de mucha mayor calidad, porque tendrán acceso a conocimientos técnicos que de otra manera es muy difícil que lo tengan».

CORTE ETARIO

«Y la tercera vendría a ser el corte etario, que es esencial y que Cristina tiene muchísima experiencia en el tema, que tiene que ver con la primera infancia, desde todos los aspectos, desde el acompañamiento a la familia, que tiene que asegurar el cuidado, y asegurar y bajar este nivel de pobreza que se concentra en niños y niñas».

«En ese momento del 40% de pobreza en 2005, los números daban que niños y adolescentes estaban en un 60% debajo de la línea de pobreza. Ahora estamos en torno de un 16%. Bajamos un montón, pero es preocupante para el desarrollo del país pensar que el 16% de gurises de 0 a 6 años están en una situación de exclusión, porque tiene que ver con el desarrollo del futuro del país. Hablando en cosas muy concretas, ¿quién va a sostener, por ejemplo, el sistema de previsión social dentro de unos años? Tenemos entonces que pensar que eso no será un gasto sino una inversión el garantizar que el desarrollo de esos gurises sea en condiciones de dignidad para que se puedan desarrollar bien desde el punto de vista neurológico», concluyó.