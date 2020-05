«De dos meses a esta parte, uno va escuchando o sabiendo lo que pasa. No solo a nivel de Salto, sino en otras partes. Ya sea en el fútbol de la AUF o más lejos, a nivel internacional. Se dice que una de las fórmulas, es entrenar por tanta. De a cuatro o cinco jugadores. No entiendo mucho a los que piensan que a nivel del fútbol nuestro, puede aplicarse ese régimen para ir movilizando un plantel. Es poco posible el entrenamiento por tanda, hasta por una cuestión económica. Un técnico o un preparador físico que tenga su trabajo particular ¿puede ir a la cancha a las 17 horas, quedarse hasta las 19 y seguir hasta las 21 horas? Hablo de seis horas por día…¿o o es así?. Pero además en ese caso, pregunto si las instituciones tienen recursos económicos para hacer frente a estos horarios que concretarían en trabajo, quienes están al frente de las distintas categorías. Uno conoce las realidades. Por lo tanto, no creo que sea posible».