Las tomas gráficas llegaron a esta redacción. Después, hubo que indagar. Desde Joaquín «Fandango» Correa y Rosana Figueroa las gestiones que se fueron tendiendo.

En la misma medida, las sumas de Roberto «Beto» Banega, Gustavo «Topo» de los Santos, Alexis Figuerooa, Berta Gómez entre otros. En verdad desde quienes entonaron esta necesidad de colaboración, el objetivo de evitar que «nosotros estemos por sobre el fin. No ponernos en primera figura, porque no lo somos y aquí de lo que se trata es servir».

Sin embargo desde EL PUEBLO, el pensamiento apuntó en otra dirección. Que se sepa del corazón bien puesto de deportistas salteños, porque iniciativas como estas, SON CAPACES DE MULTIPLICARSE en otros barrios, en otras zonas donde la carencia golpea la puerta y a veces en materia alimenticia a veces todo se reduce a menos de lo básico.

CON DESTINO A ELLOS

El fin de semana transcurrió. Primero el acopio de insumos, sobre todo a base de arroz y atún, espolvoreadas con huevo más dos porciones de pan, para que las 100 bandejitas finalmente tuviesen destino concreto: «el Puente Blanco» en la Avenida Reyles y Barrio «La Esperanza», entre los Barrios Saladero y Salto Nuevo.

Más allá de ese núcleo de deportistas, vecinos que no faltaron en la escena, para que el sentido de solidaridad se plantee sin más trámite. La alegría en la acción de quienes se propusieron tender una mano al próximo, pero también para ellos fue descubrir las agudas limitaciones de higiene para enfrentar al virus de ocasión.

LOS ROSTROS DE LA GRATITUD

«Para nosotros, cuestiones que tuvieron que ver con la emoción, a partir de la gratitud de esas personas. El objetivo sobre todo apuntó a los niños y bien podrían afirmarse que en Salto tenemos carencias que de repente no sabemos. La miseria es cosa concreta en más de una situación. Y de repente esas situaciones de miseria están cercanas a nosotros. Sospechamos que de repente existen, pero no en el grado que uno descubre. Ojalá que más deportistas que puedan, se sumen a jornadas de apoyo».

El hecho es que lo sucedido este fin de semana, se propagó desde ya a otras zonas y mañana miércoles una realidad similar ganará espacios en el Barrio Burton, donde El Tanque en el plano deportivo, es el club que cobija las ilusiones barriales.

Con Sergio Benelli, como uno de los ejes entre tantos, para que los que tienen poco y nada… algo tengan.