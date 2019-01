Salto y Paysandú. De tantos años y como siempre

Se dirá con uso de razón y teniendo en cuenta los avatares de los últimos años, que los clásicos entre Salto y Paysandú fueron resignando pasión, entorno, incluso resonancia popular. Todo lo cual, es literalmente cierto. Pero no es menos cierto que esa historia de tantos años y décadas, no deja de empujar. Es una historia sagrada. Es el más añejo de todos en el Interior. Los 140 clásicos que esa misma historia incluye, con leve dominio a la cuenta sanducera.

AHORA QUE ES OTRA VEZ

Los dos se suman a Dolores y Fray Bentos, para conformar la serie «B» del Litoral Norte del Campeonato del Interior. Salto y Paysandú. Juegan en el Dickinson desde las 22.15, con preliminar de Sub 17. La última vez de un Salto Campeón del Interior en el 2015. Tras ello, merma de protagonismo. Complicaciones que fueron puntuales para trascender. Pero cada punto de partida, implica una renovación de convicciones. Pero no solo tendrá que ser una cuestión de fe. también de aptitudes. El Salto de Noboa quiere tenerlas.

ELLOS QUE JUEGAN

Paysandú fue declinando en los últimos años. Lejos del fuego de la década de los 60, 70 y 80. Se fue extraviando en el tiempo, aquella mística sintetizadora de fútbol químico, versátil, creador y sobre todo eficaz. Pero ahora con Carlos Fernando Cabillón (de los memorables en los 80), Paysandú pretende sacar a flote la vieja consigna de querer.

Salto a su vez, fue parte de algunas escenas previas. El DT le apuntó a EL PUEBLO: «estamos preparados para llegar bien».

El combinado parece apegarse a ese foco de mira y tentar que lo de hoy, sea parte de la respuesta. Que la respuesta en definitiva, obre a favor de la misión. La misión de ir sembrando para que el mañana se abra de par en par y produzca el sueño. Que de eso se trata.