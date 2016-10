La punta de Universitario con 42, Salto Nuevo suma 39. Nacional y Ceibal 36, Ferro Carril 34, Gladiador 33, River Plate 32, Salto Uruguay 29. Ahí están. En esa hilera del Acumulado, se marca a fuego la realidad de las ambiciones.

Los rojos punteros y Salto Nuevo, acreditados en dos casillas de cara al hexagonal definitivo. Los cuatro restantes, están por venir. O están por llegar.

Más allá de la fecha de hoy, hay que tener en cuenta la última, que incluirá los partidos entre Dublín Central-Progreso, Salto Uruguay-Saladero, River Plate-Universitario, Ferro Carril-Gladiador, Ceibal-Fénix y Salto Nuevo-Nacional. Algunos de esos juegos ya podría (o no), permanecer al margen de la resonancia, desde el momento que la etapa de hoy podría (o no), esclarecer rumbos inmediatos.

Esto es, contemplar el afán mismo de clasificación a la tercera rueda.

CADA CUAL CON SU CADA QUIEN

Como partido especial, sin dudas que hoy a la tarde en el Merazzi, Ferro Carril y Salto Nuevo es especial. Más allá de Salto Nuevo virtualmente clasificado y Ferro con la necesidad de asegurar tres puntos y fortalecer la perspectiva de avance.

A la franja le resta después, el juego ante Gladiador. Pero también, un caso clave de nombre River Plate. Porque necesita ganar los dos partidos que le restan para sustentar ambiciones.

En River bien que saben dónde están parados a nivel de clasificación. Primero con Nacional y después la «U»: tiene empedrado el camino.

Igualmente Ceibal está expuesto a riesgo, por lo que supone este Saladero de la evolución, el crecimiento y como consecuencia de ello, la legítima permanencia en la «A».

LA TERMINANTE VERDAD

Claro que en fútbol no siempre todo alcanza la razón de lo lapidario y la lógica no siempre es lógica. Pero es real que Universitario es más que Progreso y es real que Salto Uruguay es más que Dublín Central. La tabla lo traduce en números: Universitario aún no aseguró el Acumulado. Pero tiene esa chance abierta. Hoy podría quedarse con ese fin sin más trámite, en función del resultado que obtenga y lo que no pueda sumar Salto Nuevo ante Ferro Carril.

De lo que no hay dudas: es una fecha capaz de asentar imágenes, resoluciones. Cuatro casillas están vacantes. Universitario y Salto Nuevo en el mano a mano por el Acumulado. Ganarlo tiene gravitación de futuro. Las cartas se van echando sobre la mesa. Desde ese mazo de tanto afán acumulado. Los afanes queridos. Inocultables. Y bien ciertos.