Martín Texeira en EL PUEBLO. De los 18 puntos, los 16 y la punta

-Ahí está la punta de Peñarol. En exclusiva.

«Siempre hay que plantearse objetivos. Lo de Peñarol es buscar al ascenso. La energía va en esa dirección. Después de todo, es lo que cabe».

-Con Peñarol jugando en la «C», cuesta rescatar una estadística que certifique un Peñarol solo y de punta. No está mal….

«No sé mucho de la estadística de Peñarol. Pero es claro que de algunos años a esta parte, algo o mucho ha pasado, que en definitiva le ha jugado en contra».

-Todo tiene su punto de partida. Cuando llegas el club. ¿Y entonces?

«Cuando llegué a Peñarol me encontré con nada. Así de simple».

-¿Con nada?

«Había escasez de materiales para trabajar. Un plantel limitado, y la mayoría de ellos teniendo que ver con la Sub 23. En el último período de pases, Peñarol fue el que menos sumó de los 36 clubes en la Liga: solo dos. Y uno de ellos, el «Rolo» Benet, termina quedándose al margen».

-Seguro que hablas con los dirigentes. ¿Cómo llenar ese vacío?

«Salir a buscar jugadores libres. Los conseguimos y dos de ellos, que son un poco referentes en cancha: Diego Peralta, exFerro Carril y Brian Zamit, que pasó por varios equipos. Más allá de jugadores, yo lo tomo a esto de Peñarol como un desafío personal».

-¿Sobré que base de razones?

«Que hay que darle forma a un equipo que empieza de «cero», que viene sin un sustento anterior y con jugadores que hay que disciplinarlos en pro de una idea».

-¿En qué medida vas contemplando el fin?

«Parto de un pensamiento: tratar de ser diferentes en la divisional».

-Ser diferentes, ¿por qué carril pasa?

«Por salir jugando desde el fondo. Evitar los espacios reducidos y no caer en ese tipo de engorro que es tan particular en la «C». Ensanchar la cancha para que aparezcan los espacios y no dejar de sorprender cuando la situación es propicia. No tantos secretos. Esa es la apuesta».

*********

La noche del pasado miércoles en el Parque Humberto Forti, cuando Peñarol fue sentencia ante Palomar. El 3 a 0 y la punta en solitario. El Peñarol de MARTÍN TEXEIRA (41 años).

Los 16 puntos en la suma. Las malezas del camino se van apartando.

Eso es concreto.

Sentido de regularidad que no le falta.

Eso es inapelable.

**********

-Seis partidos jugados. De 18 puntos, 16 rescatados. No está mal.

«Es el estímulo. Uno puede hablar y creer. Pero en la «C» hay que ganar, ir metiéndose arriba, para que el convencimiento nos llegue».

-De los seis partidos, ¿cuál el de superior nivel?

«El que jugamos frente a Arsenal. Ese partido se aproximó a lo que pretendemos».

-La chance de Peñarol. ¿Ustedes en la superior consideración respecto a todos?

«No. Arsenal fue el que reforzó mejor. Incorporó a Federico Noboa, el «Portugués» Soria, Ramallo, Facundo Gallo y Volpi. Para la «C», ninguno de ellos son jugadores para despreciar. No tengo dudas que Arsenal es el rival».

-¿Por qué pasas a creer en la candidatura de Peñarol?

«Porque el plantel va encontrando respuesta a partir de la garra en la entrega y el trabajo semanal. Pero además ahora, tenemos un entorno a favor, desde el apoyo de la comisión directiva. Si hay que ir al gimnasio se va, si hay que ir a las termas se va, si hay que vitaminizar se vitaminiza….y si hay que compartir comidas en la semana, también».

-El jugador como eje de esa búsqueda…

«Sin dudas. Todo eso tiene efecto en lo emocional, más allá de cuestiones futbolísticas. Hay superación de etapas, sin estancamiento. Por eso creo que el equipo ha crecido».

-¿Todavía no llegaron al

techo?

«No. A techo no llegamos».

-Pero llegaron a la punta.

«Pero no bajarnos de ese objetivo: el ser diferentes».

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-