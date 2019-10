El pronóstico era ese. Fue ese. Lluvias en el domingo. El servicio meteorológico no se equivocó. Por lo tanto, antes del mediodía, la dirigencia de la Liga Salteña de Fútbol obró en consecuencia y decidió suspender la última fecha del tramo final, tanto a nivel de la «A» como de la «B».

Sobre la hora 12, las repercusiones comenzaron a surgir, sobre todo desde algunos Directores Técnico y jugadores que son referentes. Durante la tarde se acentuó el mal tiempo y la lluvia fue permanente. ¿Qué se pretendía?…¿Jugar bajo estas condiciones?

**********

En la semana, desde dirigentes de clubes se coincidió en que «a esta fecha hay que sacarle el jugo y recaudar lo mejor posible, porque saturados estamos de perder y perder».

No solo en el Dickinson se planteaba una doble jornada de excepción (Tigre vs El Tanque y Ceibal vs Universitario), en los restantes escenarios, igualmente la saludable resonancia.,

Frente a decisiones como estas, más de una polémica es capaz de encandilar, pero en definitiva, ¿a qué hora se pretende que una fecha se suspenda?

El reglamento establece que HASTA UNA HORA ANTES (o sea a las 13 hs), la dirigencia tiene el amparo de su parte para suspender.

Si ello, no sucede, todo se limitará a la decisión del árbitro.

¿Se pretendía esta segunda alternativa? En fin…

**********

Cabe recordar que este año, hubo fechas en que se canceló el fútbol del domingo, EL VIERNES AL MEDIODÍA y más de una vez, EL SÁBADO A LA TARDE.

En la víspera, la dirigencia aguardó hasta donde el sentido común lo determinó posible. La misión del dirigente es esa, entre otras: RESOLVER. Pero además, cae de maduro una conclusión: CONTRA EL MANDATO DE LA NATURALEZA NO HAY QUIEN PUEDA COMBATIR.

Se anunció dos meses atrás, que para esta zona del continente, se iría a padecer una primavera lluviosa. Aquí está. Llegó para quedarse. La toma de posición resultó inapelable.

Cuando no se puede, no se puede. Pareciese que entender a veces, cuesta demasiado.

Demasiado.

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-