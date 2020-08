El caso San Eugenio

En tiempos en que los mensajes respecto al Covid-19, a veces son ambiguos o convincentes a media. Por eso aparecen transgredidos desde los hechos, por obra y gracia (no tanta gracia), de quienes permanecen al margen de puntuales líneas de conductas.

Por eso es que en tiempo y forma la Comisión Directiva de San Eugenio que preside Lisandro Rossi, transmitió una señal concreta a sus hinchas, simpatizantes y adherentes con motivo de los 70 años de vida alcanzados en la víspera: no asistir a la sede para evitar aglomeraciones y «evitarnos posibles sanciones».

La dirigencia fue frontal. Como para se entienda y se sepa.

Cuando no se puede, no se puede. Ninguna desviación del objetivo. Se buscó el acatamiento más allá de esos 70 años a la cuenta de la historia «santa».

El gran tema es que en otros ámbitos, el aflojamiento es moneda en circulación y ya es poco y nada lo que se exhorta. No hablemos de prohibir, que parece convertirse en una expresión no democrática y en todo caso «groseramente anti-popular». Por lo menos es lo que no pocos sostienen, mientras la irresponsabilidad suele ganar su propio partido. Y es capaz de ganar por demolición. Esa es la pena esencial.

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-