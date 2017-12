Diversos accidentes de tránsito dejaron varias personas lesionadas

Los accidentes de tránsito no dan tregua en nuestro medio y siguen ocurriendo como si nada, de una forma cada vez más compleja. En uno de los casos ocurrió sobre las diez menos diez del pasado viernes, la Policía supo que en la Avenida Patulé entre Solari y Larrañaga, ocurrió un siniestro de tránsito del que resultaron personas con diversas lesiones.

Al lugar concurrió una Unidad de emergencia móvil, la que trasladó al conductor de una motocicleta Vital, a un centro asistencial, donde se le diagnosticó primariamente: “Politraumatizado”.

Se averiguó al conductor del birrodado Yumbo Max, quien manifestó que circulaba por Avenida Patulé por la corriente sur, con dirección al este y al encontrarse entre Avenida Solari y calle Larrañaga, tuvo que girar hacia la derecha para ingresar al lavadero, y en ese momento sintió un empujón de atrás y, como no llegó a caer, se estacionó en la vereda sur, viendo que había una moto caída con su conductor. Su vehículo no reportó daños. Se le realizó la prueba de espirometría la que arrojó resultado negativo.

En el centro asistencial, fue averiguado el lesionado, quien manifestó que circulaba por Avenida Patulé corriente sur, con dirección al este, y al pasar Avenida Solari, se le cruzó una camioneta tipo Saveiro, la cual lo colisionó, retirándose del lugar.

La motocicleta reportó la rotura del espejo derecho, la torcedura del posa-pie delantero derecho, rayón en el guardabarros delantero, rayón en el encarenado de foco delantero.

Se le realizó la prueba de espirometría, la que arrojó resultado positivo (2,18 g/a/l/s).

El diagnóstico médico fue: “erosiones en cara, rodillas ambas. Paso a domicilio”. Intervino Brigada de Tránsito.

UNA MALA MANIOBRA HABRÍA CAUSADO EL ACCIDENTE

En el día de ayer, a la hora 08:40, se tuvo conocimiento que en la esquina de calle San Eugenio y Avenida Batlle, ocurrió un siniestro de tránsito del que resultaron lesionados, protagonizado por los conductores de una camioneta Fiat Strada y una motocicleta Honda.

Averiguado el conductor de la camioneta, manifestó que, próximo a la hora 8:30, circulaba por Avenida Batlle con dirección este, corriente sur, y al llegar a calle San Eugenio, encendió el señalero para doblar por esta última hacia el norte, sintiendo un impacto del lado izquierdo de su vehículo, visualizando a una moto y a un masculino caídos, frenando y prestando asistencia.

La camioneta reportó el hundimiento de la puerta delantera izquierda; en tanto que la moto, la torcedura del manillar y la rotura del plástico lateral derecho.

Averiguado el conductor del birrodado, manifestó que circulaba por Avenida Batlle con dirección este, corriente sur, y al llegar al cruce con calle San Eugenio, una camioneta que circulaba delante, giró de manera imprevista por esta última al norte y, debido a la proximidad, no pudo evitar la colisión, cayendo al pavimento, siendo asistido por una Unidad Móvil, cuyo médico le diagnosticó: “politraumatizado leve, alta en el lugar”. Intervino Brigada de Tránsito.

SE LLEVARON DINERO Y JOYAS ENTRE OTRAS COSAS

Una femenina mayor de edad denunció que, a las 17:00 horas del pasado viernes, se retiró de su domicilio en barrio Williams, el que quedó sin moradores; al regresar, a las 6:00 de la mañana de ayer, constató que la puerta estaba dañada en la cerradura y que le habían hurtado los siguientes efectos: $ 3.500; documentos varios; una garrafa de 13 kilos con válvula, de color celeste; 3 alhajeros conteniendo anillos, aros y cadenas de plata, oro y bijouterie; 1 casco de moto y 2 bidones de 5 litros con detergentes. Avaluó el perjuicio en $ 10.000. Investiga Seccional 4ta.

AL DESPERTARSE TENÍA AL LADRÓN ADENTRO DEL DORMITORIO

Se denunció por parte de un masculino mayor de edad que, a las 7:00 horas de ayer, se encontraba descansando en su domicilio en barrio La Tablada; cuando se despertó, observó que en su habitación había un hombre revisando su ropero, quien al advertir que se despertó, se dio a la fuga, constatando, posteriormente, la falta de su billetera, la que contenía la suma de $ 1.500, documentos personales, tarjetas de crédito y débito. Aportó datos del presunto autor. Investiga Seccional 2da.

ROBARON LOCAL DE VENTAS DE CELULARES CÉNTRICO

El propietario de un comercio de venta de celulares ubicado en la zona céntrica, denunció que, dicho negocio, hace un mes que se encuentra cerrado; el día viernes, próximo a la hora 18:00, concurrió al lugar, constatando que tras forzar la puerta, ingresaron y le hurtaron 20 protectores de celulares, varios modelos y tamaños. Al observar la cámara de seguridad, divisó que un individuo ingresó en varias oportunidades y le sustrajo los efectos. Avaluó el perjuicio en $ 1000. Investiga Seccional 1era.

HURTO DE VEHÍCULOS

Un masculino mayor de edad denunció que, próximo a la hora 09:00 del día viernes, dejó en un estacionamiento céntrico, su motocicleta Zanella 125 cc, matrícula HKZ862, de color blanca; al ir a ocuparla a la hora 22:15, constató su hurto. Avaluó el perjuicio en $ 10.000.