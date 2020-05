El «Pato» Conti de la certeza argumental en EL PUEBLO.

-¡Sos de los qué no aumentas un gramo!

«Hasta creo que es por una cuestión genética. Es cierto que tengo un determinado peso y siempre me conservo. Con los 85 kilos estoy bien, aunque a veces llegué a los 90».

-Por lo tanto esta inactividad, no te complica.

«No subo de peso. El físico fue siempre este. Siempre fue así».

-Hablaste de genética, pero de repente no te faltaría algún otro factor para la suma.

«Siiiiiiii. Lo que pasa que además, pienso mucho y se me cierra el estómago. Soy una persona muy preocupada» (risas).

**********

El «Pato» larga la cargada frente a la última acotación. Porque no es de los que dramatiza esta realidad con el fútbol postergado. La tiene clara. No se trata de adelantar tiempos…si el tiempo de volver no ha llegado. Admite que para todos rige la misma situación y que no depende de la voluntad de cada uno, sino de la decisión de quienes barajan las cartas para dar después.

**********

-Después de todo, para casi dos meses al margen….

«Pese a ello, entre el grupo de la selección no han faltado contactos. Incluso, con el propio Jorge Noboa y la pregunta que a ninguno de nosotros se nos escapa: ¿para cuándo?»

-¿Tanto o no, el perjuicio a cuenta de la selección?

«Nadie podría negar que existe y nosotros menos, sobre todo porque en el caso de Salto hubo un protagonismo creado. El haber sido campeones de zona, ganarnos un concepto a favor de la chance futura y el hecho mismo de saber que venía lo que más nos importaba».

-La añoranza por la pelota….y por el juego mismo. ¿Tan así?

«Ocurre que una gran mayoría de nosotros nunca estuvo tanto tiempo al margen de una cancha. Porque no solo se trata de no poder afrontar un partido, sino que no podes entrenar».

-Es como sentir la lejanía hasta afectuosa de la selección.

«Sobre todo por el sentido de grupo que se fue logrando. Siempre se dice lo mismo, ¿de acuerdo? Eso que para tener respuesta dentro de la cancha, la solidez del grupo en lo general es también lo que cuenta. Con la selección pasa eso».

-Válido que este núcleo, no ha dejado de descubrir el valor de la personalidad.

«Es cierto eso. Cuando se es guerrero, la coraza es más fuerte. Esta selección tiene a varios guerreros. Lo que nos pasa ahora de no poder jugar, tampoco puede disminuir el pensamiento que nos sigue juntando. Lo de ser campeones, ¿no?….esa ilusión no deja de funcionar. Un tropezón no es caída. No puede serlo. Con esta selección, menos que menos».

*********

UN TAL «PATO»…

Elbio José Conti. Cuando restan tan solo algunas horas para que el nuevo aniversario le llegue. («¿tengo qué decir la edad?….así estoy bien, así estoy….no hay necesidad de decirla»).

El «Pato» que fue Campeón Salteño con Nacional en el inolvidable noviembre de 2010. El «Pato» de Universitario y el de la selección que reinó en el 2015, el año de la triple corona.

La Sub 15, la Sub 18 y los mayores también. Después Gladiador.

Esta temporada, será la segunda con Gladiador. Y el «Pato» se prolonga sólidamente vigente. No escatima la dignidad en la actitud.

Hasta le cuesta hablar de liderazgo individual en pro del grupo que fuese.

Pero él sabe….que lo tiene. Marcadamente. Y a fuego.

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-