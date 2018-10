«Almagro tiene que ver conmigo, porque soy del barrio y porque tampoco me olvido del equipo de 1973. Lo teníamos al «Paquete» Lechini, que era puro talento. Jugaba de volante derecho. Siempre le insistía: «salí de al lado de los zagueros, porque en cualquiera momento te dan un saque en la oreja». Un habilidoso como él, tenía que evitar el contacto. Fue de los más habilidosos volantes que vi jugar en Salto. Un día me confiesa: «a mi no me gusta jugar el fútbol». ¡No lo podía creer….!

¿Por qué Almagro está en la «C»? Cuando se fueron los viejos, Almagro fue dejando de ser. Los dirigentes, la mayoría, vivía en calle Misiones o la Avenida Harriague. Se veían todo los días. Almagro era el eje de ellos. Una especie de familia en pro del club.

Eso se fue perdiendo. Una macana, pero hay tiempos que no vuelven más».

(Textual de ENRIQUE «Quique» BRU