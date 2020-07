En la edición de la víspera de EL PUEBLO, página 17, alusión directa a Salto Uruguay, surgiendo como derivación de sus 115 años de vida social y deportiva.

El compendio de fotos, de salutaciones a través de un video, misión contemplada notablemente por Valentín Luzuriaga.

De diálogo de cronistas de este diario con el propio Valentín y a partir de algunos apuntes en su momento de Daniel Schiavi y Aldo Bazzano, como para darle marco final a la publicación, la cual describe una anécdota singular: la venta de huevos de palomas para la compra de los palos que servirían para la construcción de los arcos de su campo de juego.

Definitivamente fue así, desde el momento que el hecho se remarca en el primer libro de cajas de Salto Uruguay.

Por lo tanto hay que hablar de 1905, año en que se fundó la entidad decana y con José Luraschi, transformándose en el primer presidente.

DE CARA A LA DIFUSIÓN

¿Cuál es el aspecto central?: el puente tendido entre EL PUEBLO e integrantes de la Comisión Directiva de Salto Uruguay, más la suma del Gerente Deportivo, Valentín Luzuriaga, para derivar textos y fotos que sintetizan la briosa, aleccionante y vital historia siempre de Salto Uruguay F.C.

Cuando una entidad deportiva abre su tiempo del ayer a un medio de comunicación masiva, el resultado fue ese.

Sucede que en estos lares «naranjeros», no faltan clubes que mal transmiten sus haceres y alcances, para limitarlos a veces a cuatro paredes.

Ni sus hinchas, o adeptos, concluyen por tener conocimiento de determinadas realidades.

Mala cosa. P

ésima receta.

Vacíos de relaciones humanas.

Salto Uruguay es de los que siente la necesidad de pararse en la vereda de enfrente.

Después de todo, tiene demasiada historia encima como para ocultarla, con hechos más protagonistas que no dejan de convertirla en seductora y para no dejar de encender hacia ella, la más puntual valoración.