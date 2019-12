Ferro Carril, el de los 107 años….

«No puede ser que perdamos toda chance el día antes del cumpleaños del club».

El hincha de Ferro Carril se fue del estadio, con la imagen de resignación tras el empate ante Gladiador, que pudo implicar un salto al vacío en materia de ilusiones. Pero sucede que tras el partido de Ceibal y Universitario, el rebrote carbonero. Para la franja es también volver a empezar.

Lo cierto es que el hincha en cuestión, debe haber transformado la mueca de decepción y recompensa de fe colectiva, por el futuro que vendrá. Un despertar distinto además, porque en este domingo 1º de diciembre, la entidad nacida en el 1912 llegó a los 107 años de existencia y deportiva.

La historia en verdad con Ferro Carril, no deja de escribirse, en la misma medida que el dictado de su vigencia es real, comprobable, de fermento propio.

En este 2019 el protagonismo que no le falta en todos los planos. Si de fútbol se trata, produjo su ascenso de la «B» a la «A» a nivel de la OFI, alcanzando la consagración. Ahora la revalorizada opción de ser Campeón Salteño, mientras esa misma historia va dejando en claro que Ferro Carril es el más ganador en lo que va transcurriendo del nuevo siglo.

Campeón Salteño en los años 2005, 2007, 2008, 2009, 2012 y 2017, más la doble consagración como Campeón del Interior en el 2009 y 2011.

Más allá del peso de esa misma historia, la Comisión Directiva que preside Juan Carlos Realini, sabe demasiado bien que el horizonte no se recorta y el vuelo de esa dignidad solo tiende a prolongarse. Honores pues, al Ferro Carril de los clamorosos 107 años del encendido querer-