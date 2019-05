LOS GASTOS DE LOS CANDIDATOS: Los blancos Sartori y Lacalle tienen hoy los presupuestos más importantes

Cartelería, propaganda televisiva, impresión de listas, alquiler de locales partidarios, y hasta combustible para recorrer el país. Todo cuesta plata. La cantidad que maneja el comando político es clave para ir descubriendo el futuro del candidato en las urnas. Y en esta campaña, además, con un escenario inédito: los montos que se van a gastar serán récord. ¿Cuál es el número “mágico” necesario para ganar una elección en Uruguay? En la pasada campaña electoral entre el Frente Amplio, el Partido Nacional y el Partido Colorado, invirtieron US$ 9 millones. Ese número será superado en la actual campaña, según un relevamiento que hizo El País con los comandos políticos de los diferentes partidos. De acuerdo a las consultas realizadas, el presupuesto que estiman invertir para las elecciones internas, las nacionales y la posibilidad de llegar a un balotaje en noviembre es de entre 6 millones y 8 millones de dólares en el caso de los principales candidatos. Para la elección interna los blancos Juan Sartori y Luis Lacalle Pou son quienes manejan el presupuesto más significativo. El joven empresario es quien más va a invertir en esta etapa. El jefe de campaña, Pablo Viana, dijo a El País que gastarán US$ 2 millones. “Eso hasta el día de la elección interna, después vemos”, aclaró. En el caso de Lacalle Pou su presupuesto para las internas es de US$ 1.850.000. Desde el comando puntualizaron que la gran parte se invierte en “vía pública” y los spots publicitarios. La gran parte del financiamiento la obtuvieron con la cena de recaudación donde el ticket costaba US$ 1.000. “Yo soy un profesional de la política. Yo vivo de la política”, dijo el precandidato blanco la semana pasada en una ronda de prensa. Y argumentó que él “no tiene la suerte” de Juan Sartori, que se autofinancia la campaña “Si no me ayudan, yo no podría hacerla”, sentenció, pero aclaró que aquel que crea que colaborando con su campaña se va a ver beneficiado en un futuro si llega al gobierno “está equivocado”. El blanco remarcó que es central transparentar todas las finanzas y así lo harán ante la Corte Electoral. “Si nos toca ser gobierno espero que vean quién colaboró y si es beneficiado. Sepan que no lo será”, explicó el líder blanco. En el caso de Jorge Larrañaga gastará U$S 300 mil, según confesó, menos que lo que destinará Enrique Antía, que estima invertir entre US$ 500 mil y US$ 700 mil. Carlos Iafigliola es quien la tiene más complicada. “Es terrible. Imprimar las listas me sacudió el tablero. Son unos US$ 18 mil. En lo que va de campaña habré gastado entre 35 mil y 40 mil dólares”, comentó. El precandidato remarcó que el dinero determina posicionamientos electorales y eso debería ser corregido mediante normas. “Me parece mal, me parece horrible que se avance en política parados sobre una billetera gorda. Deberíamos tener todos las mismas chances de que la gente nos conozca. Que la gente decida en función de la historia personal. Esta campaña la estoy sufriendo más”, dijo.

En el Frente Amplio manejan un sistema de aportes a los cuatro precandidatos. Desde el comando del socialistaDaniel Martínezprefirieron no dar una cifra ya que aclararon a El País que aún no tienen el presupuesto final cerrado. En el caso de Carolina Cosse manejará unos U$S 120 mil para la campaña interna, según comentó el encargado de finanzas del comando Alejandro Lagazeta. Así, puntualizó que hay una “cantidad de horas hombre solidarias” para el funcionamiento del equipo. Mario Bergara dijo en entrevista con El País que invertirá unos US$ 300 mil, mientras que Oscar Andrade consignó que su campaña será “austera”. “Nos dan unos 18 mil dólares, que es lo que nos da el Frente Amplio a cada candidato para la campaña. Sabíamos que jugábamos una campaña con muy pocos recursos”, dijo al programa “Así nos va” de radio Carve. En el caso de los colorados las cifras son menores.Julio María Sanguinetti definió una campaña interna corta ya que su figura ya es conocida.Ernesto Talviespera gastar alrededor de un millón de dólares. El Partido Independiente no maneja presupuesto para las internas ya que no tiene competencia. Su candidato Pablo Mieres explicó que esperan gastar una cifra similar a la pasada elección: un millón de dólares. “Ojalá pueda ser un poco más, entre el millón y millón doscientos”, explicó.

En el caso del Partido de la Gente tenía a Edgardo Novick como único candidato, pero Fernando Carotta decidió salir a competirle. El fundador del partido maneja un presupuesto de US$ 350 mil para la elección interna. El monto que destinará para la contienda de octubre aún no lo tiene cerrado. Unidad Popular estima gastar unos US$ 5.000 para impulsar a Gonzalo Abella a la presidencia, y a Eduardo Rubio al Parlamento.

El Estado paga US$ 1,5 por cada voto recibido. Los comandos pueden solicitar al Banco Republica (BROU) un adelanto a cuenta. Sin embargo, hasta el momento ninguno lo ha realizado, señalaron a El País fuentes de la entidad bancaria.

(Fuente El País)