La cuarta parte de los uruguayos que tienen capacidad de ahorros o capital en giro en los bancos como depósitos, lo tienen en la plaza financiera internacional, es decir, en bancos que están afuera del país. Según informó el diario El País esta semana, al finalizar el primer semestre del año, hay depósitos de uruguayos en los bancos extranjeros por un monto de US$ 8.271 millones.

Dice la crónica tomada para nuestra sección semanal Detrás de los Números, que esos montos de dinero de familias y empresas uruguayas fue el 10,2% inferior (es decir, unos US$ 939 millones menos) que el que habían depositado a finales del mes de junio del año 2015.

Es decir, que desde que se registró el récord histórico del orden de los US$ 9.210 millones de dólares que se habían alcanzado en los depósitos realizados por uruguayos fuera del país a finales del mes de junio pasado, la cifra bajó en cada uno de los tres trimestres siguientes y recién en el segundo trimestre (abril – junio) de este año repuntó.

A fin de septiembre de 2015, los uruguayos que tenían dinero en el exterior bajó en el orden del 6,7% respecto al cierre de junio del año 2015 y a fin del año pasado cayó un 2,6% respecto al cierre de septiembre de 2015. Mientras, en el primer trimestre del año retrocedió 4,1% respecto al cierre de 2015. En tanto, la crónica dice que al comparar el cierre de junio con el del primer trimestre del año, se dio un incremento de 3,1% (que se traduce en unos US$ 246 millones más).

Al sumar a los depósitos en el exterior los que estaban en los bancos locales, las familias y las empresas uruguayas tenían un monto de US$ 34.904 millones a fin de junio de 2016, lo que significa casi un 70% del PIB de nuestro país. De eso se desprende que el 23,7% de estos depósitos estaban en el exterior y el 76,3% restante colocados en la plaza financiera uruguaya.

CRECIÓ EL

ÚLTIMO AÑO

Los depósitos de empresas y familias uruguayas en los bancos locales crecieron el 5,5% al comparar el cierre de junio con el de fin del año 2015, con un total de US$ 1.399 millones de dólares. En tanto, los depósitos de uruguayos en bancos del exterior bajaron al 1,2% al comparar el cierre de junio con el de fin del año pasado.

Desde 1995 hasta finales de junio del año 2016, (con altibajos) los depósitos de uruguayos en bancos del exterior se multiplicaron por casi dos veces y media, esto es, crecieron en el orden de los US$ 4.836 millones.

El informe dice que en el año 2010 el gobierno anunció que pasaría a gravar con el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF, a una tasa del 12%) los intereses que generan los depósitos en el exterior. Con la reforma tributaria de 2007, el gobierno siguió un criterio de renta de fuente uruguaya (es decir que se genera en el país) y a partir de 2010 lo cambió parcialmente (solo para renta de capital mobiliario y de personas físicas) a renta de fuente mundial. Esa imposición a la renta de los activos en el exterior (que se aplica desde 2011), hizo caer el dinero de los uruguayos depositados en bancos del exterior en 2010, pero luego empezaron a recuperarse.

Lo que entra del exterior en impuestos por ese concepto (intereses de depósitos, rentas por títulos bursátiles, etc.) significa para Uruguay apenas US$ 15 millones al año.

LOS NÚMEROS

8.271: de depósitos en el extranjero

939: menos que en el año 2015

34.904: es el total de depósitos de uruguayos

70% del PBI actual

15: de impuestos recauda el Estado