Mundial 2018

El Mundial de Rusia 2018 ya tiene el cuadro de Cuartos de Final completo, que se desarrollará entre el 6 y 7 de julio con los siguientes detalles:

Viernes 6 de julio

Uruguay vs. Francia

Horario: 11 hs de Uruguay – Estadio: Nizhni Nóvgorod

Cómo llegaron

Francia se impuso 4-3 frente a la Argentina con un Mbappé imparable, que marcó dos golazos a los 19 y a los 23 minutos del segundo tiempo. La Selección argentina dejó una mala imagen y no encontró respuestas para sostener el partido en la segunda mitad.

Uruguay le ganó 2-1 a Portugal y dejó afuera de la Copa del Mundo a Cristiano Ronaldo, la gran figura del Real Madrid. Cavani a los 7 con un cabezazo y luego a los 17 del segundo tiempo fue la figura celeste. Descontó Pepe a los 10 del complemento. CR7 estuvo apagado todo el partido.

Brasil vs. Bélgica

Horario: 15 hs de Uruguay – Estadio: Kazán Arena

Cómo llegaron: Con comodidad, Brasil derrotó 2-0 a México. Neymar brilló durante el partido y convirtió el primer gol a los 51′. Después llegó Roberto Firmino a los 88′ para anotar y cerrar el pase a la siguiente ronda.

Fue un partido para el infarto. Bélgica comenzó perdiendo 0-2 frente a Japón, lo dio vuelta y sobre la hora lanzó un contraataque fulminante para determinar el 3-2 final.

Sábado 7 de julio

Rusia vs. Croacia

Horario: 11 hs de Uruguay – Estadio: Fisht (Sochi)

Cómo llegaron: Rusia sorprendió a todos y, luego de empatar 1-1 con España, ganó la definición por penales (4-3). Igor Akinfeev, el arquero ruso, fue el héroe del día para los hinchas locales al detener dos disparos.

Croacia sufrió pero pasó a Dinamarca también en la tanda de penales (3-2). Arrancó perdiendo al minuto de juego, pero lo igualó rápido. En tiempo suplementario Luka Modric pudo liquidarlo con un penal, pero se lo atajó Kasper Schmeichel y terminaron 1 a 1.

Suecia vs. Inglaterra

Horario: 15 hs de Uruguay – Estadio: Samara Arena

Cómo llegaron. Una carambola le alcanzó a Suecia para meterse en cuartos de final: superó 1-0 a Suiza en San Petersburgo con un gol de Forsberg.

Inglaterra venció a Colombia en la definición por penales y pasa a cuartos.

El partido terminó 1-1 y desde los doce pasos los ingleses ganaron 4-3.

LAS SEMIFINALES:

El ganador del partido Uruguay – Francia jugaran la semifinal el dia Martes 10 de julio ante el vencedor del partido Brasil – Belgica. En San Petersburgo. Mientras que el miércoles 11 de julio jugará en Moscú el vencedor del partido Rusia – Croacia y Suecia Inglaterra.

FINAL:

Se disputará entre los ganadores de semifinal el dia 15 de Julio en Moscú.