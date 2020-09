El sobrepeso y la obesidad aumentan el riesgo de desarrollar enfermedades no transmisibles, (entre ellas las cardiovasculares) y su aumento en la población uruguaya, incluso en niños es alarmante. Un estudio presentado por la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) en diciembre de 2019, realizado en niños que concurren a centros de educación tanto públicos como privados detectó que cuatro de cada diez niños presentan algún grado de sobrepeso u obesidad.

Cuando se analizó la ingesta diaria de nutrientes por parte de los niños se observó que un 90% supera la ingesta máxima recomendada de sodio y que en promedio consumen 100 g de azúcar, lo que equivale al doble de la cantidad máxima recomendada para un adulto.

La Magíster en nutrición Ximena Moratorio, desde al Área programática de Nutrición del Ministerio de Salud Pública (MSP) expresa la preocupación que generan estos datos: “realmente estamos ante un problema y cuando uno ve lo que es el perfil de consumo de los niños, vemos que consumen, en el día a día, cantidades excesivas de azúcar, sodio y grasas principalmente saturadas, en contraposición la alimentación es pobre en frutas y verduras y por lo tanto en fibras. Este perfil de consumo, se vincula a los cambios que han ocurrido en nuestra forma de alimentarnos,en la cual hemos ido sustituyendo las comidas tradicionales basadas en alimentos frescos, naturales y preparados en el hogar, por productos alimenticios procesados y ultraprocesados.”

Para hacer frente a este problema y lograr una alimentación saludable, tanto en niños como en adultos, se toman medidas intersectoriales e integrales apuntando a modificar el ambiente ya hacer que las opciones saludables se conviertan en una opción más fácil.

Con este objetivo se aplica la Ley N° 19.140. Esta Ley, que abarca tanto centros de enseñanza públicos como privados, de primaria y media, busca generar entornos educativos saludables que fomenten hábitos de alimentación y actividad física adecuados, con el fin de prevenir el sobrepeso, la obesidad y las Enfermedades No Transmisibles. Establece la competencia del MSP de establecercuáles son los alimentos recomendados para vender en los centros educativos. Esta ley también derivó en la capacitación de los cantineros que tienen a su cargo la venta de productos alimenticios en los centros educativos, en la elaboración de manuales para organizar cantinas saludables y recetarios para generar opciones atractivas para los niños y adolescentes.

Una de las medidas más remarcables es que no está permitida la publicidad dentro de los centros educativos, de alimentos y bebidas que no estén dentro del listado realizado por MSP, lo que implica que tampoco se permite su exhibición.

En esta misma línea Uruguay está en camino de implementar el etiquetado en el frente del envase de los productos con excesivo contenido de grasas, grasas saturadas, azúcares y sodio lo que facilitará la implementación de la ley 19.140 que busca la fácil identificación de los productos con estos estos excesos en su contenido.

Todas estas medidas buscan modificar los entornos para incentivar la elección de una alimentación saludable, que junto a la actividad física, son las recomendaciones principales para poder hacer frente al sobrepeso, la obesidad y también combatir enfermedades no transmisibles.

En síntesis, es importante señalar que “el sobrepeso, la obesidad y las enfermedades no trasmisibles, no sólo son efecto de las decisiones individuales, sino que tienen que ver con el entorno en el que uno vive. Por supuesto que cada uno de nosotros somos responsables de comer en forma saludable, hacer actividad física, no fumar, no abusar del alcohol, pero el entorno y el ambiente en el que cada uno de nosotros estamos insertos condicionan, sin duda, esas decisiones”, concluyó Ximena Moratorio.