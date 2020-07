El período de pases en la Liga

En ediciones pasadas, el Dr. Luis Alberto Galbarini planteó públicamente lo relativo al proyecto que implica variar algunos aspectos que hacen al período de pases en la Liga Salteña de Fútbol. Sobre todo el delegado de Cerro por varios años y también en el Colegio de Jueces y otras áreas, el pone acento a los días en que se prolonga el período: tan solo cinco días hábiles y en cada caso, 100 números por día, más ese comprimido horario de solo dos horas: de 19 a 21 horas, a manera de ritual.

Es por eso que el dirigente plantea la necesidad de ampliar el número de días y que a partir del año próximo se extienda a 15 días.

Pero además en diálogo con cronistas de este diario, Galbarini introduce más la vara en la situación, para preguntarse «¿por què no establecer un horario a mediodía, por ejemplo de 12 a 14 hs para evitar la aglomeración en la noche?»

El abogado de marras demanda una opción: que la Liga se ponga al servicio de sus clubes y no los clubes limitarse al horario de oficina de la Liga, en la que una búsqueda es la que surge: cuanto más pases más dinero.

La recaudación por este concepto es a todas luces vital para la casa del fútbol, sobre todo en meses donde la selección se adjudica en materia económica, lo poco y mísero que se recauda.

El enfoque práctico, sin medias tintas del Dr Luis Galbarini, es casi un mandamiento desde la lógica o desde el sentido común.

Los reglamentos están OBLIGADOS a servir a la causa y no complejizar. Sino fue así, ese mismo sentido común, expuesto a la más desoladora intemperie.

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-