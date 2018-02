Alexander Medina- Cristian Palacios-Fabricio Formiliano-Ruben Bentacourt-Gastón Silva.

Desde esta semana, el llamador que supone la Copa Libertadores de América. Un llamador continental, que también como salteños nos abarca. Se relaciona a la historia misma de la copa, que ha sabido de coterráneos inolvidables. Por ejemplo y de arranque en la década de los 60, PEDRO VIRGILIO ROCHA en Peñarol, mientras que sobre finales de los 70, EVER HUGO ALMEIDA lleó a la cima con Olimpia de Paraguay. El “Daro” se inició en Peñarol de Salto y Éver en Dublin Central.

En tanto ANÍBAL “Maño” RUIZ con la de Ferro Carril en el pecho primero y el pasaje al fútbol rentado en lo posterior. Integró el mando técnico más después con Luis Cubilla, en Olimpìa. En tanto hay que remontarse puntualmente a 1987, con JOSÉ BATLLE PERDOMO siendo Campeón de la Libertadores con Peñarol, tras sus despuntes en Ferro Carril. En el Nacional 1988, el turno de SERGIO GUSTAVO “Pitufo” OLIVERA, aquel mismo que con 14-15 años debutó en la Primera de Parque Solari a comienzo de los años 80 jugando en la Divisional “B”. No fueron pocos los salteños que han afrontado la Libertadores. Pero también esos casos específicos en que se sumaron a consagraciones que el tiempo no archiva y otro que paladearon el trofeo y no alcanzaron la recompensa, como SERGIO “Bocha” SANTÍN en el América de Colombia.

AHORA CON LOS CINCO

En la edición 2018 de la Copa Libertadores de América, un total de cinco salteños afrontarán la instancia. Se trata de establecer el repaso.

ALEXANDER MEDINA- Nació el 8 de agosto de 1978. Tiene 39 años. Es el Director Técnico de Nacional de Montevideo. Histórico sin dudas: un entrenador “naranjero” en uno de los dos grandes, jugando la copa. Supo de tiempos adolescentes en Ferro Carril. Paso previo al fútbol rentado.

CRISTIAN MARTÍN PALACIOS- Nació el 2 de setiembre de 1990. Llegó a los 27 años. Es el orgullo de Belén. Salió de ese pago y se enroló en Chaná. Después, del pique al gol, 500 kilómetros al sur. Ejecutor a capa y espada. No lo fue tanto en Chaná, pero explotaría años después, en Juventud de Las Piedras, Wanderers como ahora en Peñarol.

FABRICIO FORMILIANO- Nació el 14 de enero de 1993. Contabiliza 25 años. Buena parte del Baby Fútbol del “Tito”, en la cantera de Almagro. Desde que llegó a la Primera “manya” titular indiscutido.

RUBEN DANIEL BENTANCOURT- Nació el 2 de marzo de 1993. Con 24 años, se integró hace pocas semanas atrás al Independiente Santa Fe de Colombia y su equipo se metió en zona de grupos. Alistó en equipos europeos. Después Argentina, Brasil y ahora en Colombia, paso previo por Sud América de Montevideo. Fue seleccionado Sub 20 en torneos continentales y mundiales.

GASTÓN ALEXIS SILVA- Nació el 5 de marzo de 1994. Los 23 años que suma y juega en Independiente de Argentina, además de su inminente presencia en el seleccionado que jugará el Mundial de Rusia 2018. Hijo de Luis “Yara” Silva (equipos de Salto y selecciones nuestras en el Campeonato del Interior también) y sobrino del “Chueco” Perdomo.

**********

No está demás rescatar a los cinco. Pero también a quienes desde Salto, se fueron integrando a la historia de la Copa Libertadores. Corajes y talentos “naranjeros” por la América toda, mientras se van abriendo zanjones de ilusión en este 2018, desde Alexander, Fabricio, Cristian, Ruben y Gastón.

Ellos por allá. Y nosotros desde aquí. Cuestión de “naranjeros” en tránsito y búsqueda. Que de eso, definitivamente se trata.

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-