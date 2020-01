Reglas de oro para consumir carne con seguridad

I Compre la carne en locales habilitados

La carne comercializada en carnicerías habilitadas proviene de establecimiento de faena controlados.

Existe el mito que el cordero o el lechón faenado en establecimientos rurales es mejor que el proveniente de establecimientos de faena habilitados. ¡¡¡¡FALSO!!!!

• La carne al no ser inspeccionada por un veterinario puede provenir de un animal portador de alguna enfermedad que pase desapercibida para el productor.

• El lugar donde se realiza la faena, las herramientas utilizadas y la ropa del personal no son adecuadas para asegurar una carne no contaminada.

• El agua utilizada puede provenir de una fuente no confiable, por ejemplo un pozo que sea contaminado por una fosa séptica.

• En los establecimientos rurales no se cuenta con equipos de frío adecuados para enfriar y mantener las canales a una temperatura adecuada.

2) Evalúe la higiene

del local de carnicería.

• Es importante la higiene del local, la del operario que la despacha así como la disposición y apariencia de la mercadería en exposición, estos son indicios del manejo que se le brinda a la carne.

3) Minimice el tiempo desde la compra al refrigerador o a la cocción.

• La carne y los productos cárnicos son considerados de alto riesg o en relación al desarrollo de microorganismos, no se aconseja el corte de la cadena de frío por más de dos horas.

• Cuando deba realizar un prolongado transporte de carne utilice un conservador térmico con hielo, la temperatura en la valija de un auto es la apropiada para que los microorganismos patógenos de desarrollen.

• En el supermercado la carne debe de ser la última de las compras.

• Cuando llegue a su domicilio si no va a cocinar la carne inmediatamente guárdela en la parte mas fría de la heladera.

4) Calcule cuando va

a consumir la carne

para ver a que temperatura la almacena.

• Si la carne se va a utilizar a las 48-72 horas guárdela a temperaturas de heladera (controle la heladera, esta debe de trabajar como máximo a 5º centígrados.)

• Si el tiempo de almacenamiento va a ser mayor a 72 horas, la carne se debe de mantener a temperatura de congelado -12º centígrados.

• Los cortes envasados al vacío, pueden ser conservados a temperatura de heladera por un lapso aproximado de 60 días, hay que tener cuidado de mantener la temperatura constante o sea no cortar la cadena de frío y que la bolsa no halla perdido el vacío, esto se evidencia por la presencia de burbujas de aire en el interior de la bolsa y la perdida de adherencia de la bolsa a la carne.

• Al descongelar carne utilice el refrigerador o microondas , si lo realiza al aire libre cuando se descongela la parte profunda del corte, la superficie habrá permanecido largo tiempo a temperaturas superiores a 5º con la consiguiente multiplicación de los microorganismos en ella.

• Si las piezas de carne son chicas puede someterlos a cocción sin descongelar (hamburguesas, milanesas, bifes de hasta 15 mm).

5) Orden en la heladera

• Cuando guarde carne cruda en la heladera debe de evitar que los jugos que naturalmente pierde caigan sobre otros alimentos.

• Acondicione la carne en la parte inferior de la heladera y por más que se encuentre con algún envoltorio deposítela sobre alguna superficie que recolecte los jugos (plato, fuente).

6) En la cocina o parrilla

• Mantenga siempre limpia la superficie donde va a trabajar.

• Lave las manos siempre al comenzar la actividad, luego de ir al baño y cuando vaya a manipular un alimento diferente del que esta manipulando (es recomendable al manipular alimentos no contar con pulseras, anillos o relojes, estos pueden ser vehículo de microorganismos o restos de alimentos).

• No utilice para la carne cocida la misma tabla o fuente que uso para trasportarla al horno o a la parrilla (los jugos que libera estando cruda pueden tener microorganismos que van a contaminar la carne cocida), si la tiene que utilizar, entre las dos operaciones efectúe un buen lavado con detergente.

• Mantenga sin contacto en todo momento los alimentos crudos de los cocidos

• Cocine bien la carnes tanto rojas como blancas la temperatura en el centro de la carne debe de llegar a los 65 ª en las carnes rojas y a los 75º en carne de ave y productos elaborados en base de carne picada.

https://www.inac.uy