En el marco del 190 aniversario de la Policía Nacional, las autoridades de la Jefatura de Policía de Salto encabezaron ayer un acto protocolar en la plaza de armas de dicha institución, en la ocasión hubo una entrega de reconocimientos a distintas dependencias policiales y a funcionarios por cumplimiento del deber. El acto estuvo signado por la reflexión y emoción de los participantes.

Crio. Mayor Adolfo Cuello-Sub Jefe de Policía de Salto dijo que han “avanzado mucho pero que aún faltan cosas por hacer” . “La sociedad ha conocido nuestro compromiso con el mantenimiento del orden público”, dijo el jerarca

Tras celebrarse los 190 años de la Policía Nacional, el Sub Jefe de Policía de Salto, Crio. Mayor, Adolfo Cuello, dialogó con EL PUEBLO resaltando la historia de la institución y la labor que ha venido desarrollando en su lucha contra el delito y la adaptación a las nuevas normativas vigentes.

LA POLICÍA Y LA SOCIEDAD

Son 190 años de una institución que nace con el Estado, como lo manifesté en el discurso, que vive y vivirá con el Estado, porque es una institución del Estado. En este tiempo, en el cual, obviamente, se ha evolucionado, la Policía es una institución que se ha ganado el respaldo y la credibilidad de la ciudadanía. Recibimos y hemos recibido ese espaldarazo que necesitamos para seguir adelante, para seguir trabajando, de parte de la sociedad que es a quienes nos debemos.

Esto creo que pasa por la necesidad que se tiene de atender este flagelo que es el delito que tiene características multi causales, y yo creo que, la sociedad en su conjunto, ha venido entendiendo que, no solamente la Policía es la que debe dar respuesta a estas situaciones de inseguridad, y a esta convivencia que se ha vuelto compleja, que se ha vuelto hostil.

Yo decía hoy que, el caso de la violencia doméstica, es simplemente una muestra de la forma que tenemos en las relaciones humanas, lo que es realmente asombroso. Habiendo entendido la sociedad civil que, es un fenómeno multi causal, y que no sólo la Policía es la responsable de atender esta situación, ha habido un involucramiento de las instituciones, y ha habido un involucramiento de las personas, de Juan pueblo, como le digo yo, tratando de realizar aportes cada uno desde su punto de vista, y, yo creo que, con esa reacción, la sociedad ha logrado determinar, y ha logrado conocer cuánto es el esfuerzo, y cuál es el esfuerzo que realizan los hombres y las mujeres de la institución, para llevar a delante y cumplir su tarea.

Entonces, habiendo tomado conocimiento de cosas que muchas veces no se divulgan, que muchas veces, a no ser por esas situaciones especiales no se toma conocimiento, surgen opiniones que nada tienen que ver con la realidad que vivimos nosotros. Y la sociedad, en la medida en que se ha venido involucrando, ha conocido y conoce, cuál es el trabajo y la dedicación, y cuál es la contracción que le ponemos a cada una de las tareas, para tratar de paliar y de llevar adelante, cumpliendo con nuestro compromiso, con el mantenimiento del orden público en todas las situaciones que nos tocan vivir.

BALANCE EN LA LUCHA CONTRA EL DELITO

Yo tengo la convicción de que hemos avanzado mucho en tecnología, hemos avanzado en capacitación, y que hemos atravesado por períodos de cambio que tienen que ver con la materia jurídica, cambios que tienen que ver con la materia tecnológica, todo lo cual, ha modificado las viejas doctrinas procedimentales, y eso, nos lleva evidentemente, a adecuarnos con cosas nuevas, como sucedió a partir del momento que el nuevo Código del Proceso Penal empezó a regir.

Nosotros creemos a nivel de la Jefatura, que nos hemos ensamblado, y que nos hemos de una forma muy buena; hemos conformado muy buenos equipos con las Fiscalías; los números están a la vista; las actuaciones que hemos realizado han sido publicadas a través de nuestro Departamento de Prensa y, a través de las comunicaciones que hemos tenido con los distintos medios. Por eso considero que, a nivel policial, hemos hecho mucho. Nos queda mucho por hacer; pero, hemos hecho mucho.

Yo lo decía en la ceremonia que tuvimos por los 190 años de la Policía, que, el delito, es un fenómeno multi causal, y que no es ajeno a ninguna sociedad. Entonces, como multi causal, los factores para atacarlos, no están solamente en el campo policial, no están solamente en su nivel, no es solamente a nivel de la Justicia, sino que, necesita de un involucramiento mayor que pasa por las instituciones, que pasa por las personas mismo, y organismos que tienen que ver con el atender otras cosas, y no solamente con la prevención, con la disuasión y la represión del delito.

Si hablamos de respaldo, creo que el mejor que puede tener la institución policial, es saber lo que tiene que hacer. Siempre le decimos a los que conforman la fuerza policial que, el mejor respaldo para un efectivo en la calle, es el conocimiento; como ha sido desde que el mundo es mundo, el conocimiento es poder. Entonces, el poder pasa por saber lo que se tiene que hacer. Y tenemos montones de leyes y tenemos montones de decretos, de reglamentos y de reglamentaciones que rigen los destinos de la institución, que debemos aplicarlos. Entonces, cuando se me pregunta si estamos desprotegidos, yo entiendo que no. Si habrán cosas en su momento que se tendrán que evaluar y corregir los rumbos, como se dan en todos los ámbitos, sí, estamos de acuerdo. Pero, por el momento, nosotros no hemos tenido ninguna situación que nos haga decir que estamos desprotegidos y que la ley no nos respalda, porque , en realidad, no creemos que las cosas sean así. Los números están a la vista. Nosotros hemos crecido en efectividad, más que nada con el nuevo sistema, pero, para llegar a eso, hemos construido un camino de confianza, buscando ser creíbles, con las autoridades judiciales, con la Fiscalía, y eso, ha redundado en el beneficio de lo que nosotros entendemos que es positivo, y que los resultados son positivos.

Si usted me pregunta, ¿pero los delitos siguen existiendo?, si, tiene razón, los delitos siguen existiendo, porque hay una población delictiva que, evidentemente, no va a estar encerrada de por vida, que, evidentemente, va a pasar por los distintos procesos que están establecidos por la Justicia y van a volver nuevamente a la sociedad. ¿Van a delinquir, no van a delinquir? Bueno, ese es todo un tema que, evidentemente, nosotros como policías, lo que tenemos que hacer es abocarnos en nuestro rol.

MENSAJE A LA FUERZA POLICIAL

Reitero las palabras que mencioné en la ceremonia de los 190 años de la institución, que me tocó decir a mí, por cuestiones de salud del titular de la Jefatura. El mensaje pasa por lo que entendemos que es algo muy claro. Nos faltan cosas por hacer, pero, también, tenemos que ser conscientes de que hemos hecho muchas cosas. Y, lo hemos hecho, porque hemos tenido el recurso humano comprometido con la labor; hemos tenido una cadena de mando que se ha compenetrado y que se ha esforzado y ha liderado determinados cambios, con convicción, con las cosas claras, creyendo en la capacidad operativa que podemos llegar a tener. Y, más que nada, con un involucramiento, que es lo que necesitamos, de cada uno de nuestros hombres y mujeres. Entonces, me baso en eso, el mensaje pasa por decir, si el camino es éste, sigamos por éste camino; sigamos construyendo, a mi modo de pensar, los destinos de la institución; porque, en realidad, los destinos de la misma irremediablemente están arriba de los hombros y tenemos la responsabilidad del mando, de que esos destinos lleguen a buen puerto. Por lo menos, es lo que debemos hacer en el período que nos toque actuar.