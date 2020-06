A cargo de la Dra. Valeria Fiore. Abogada. Mediadora. Directora de Capacitación y Centros de Mediación Comunitaria y Acceso a la Justicia de la Ciudad de Posadas, Misiones, Argentina. Miembro fundador de la Asociación Misionera de Mediación. Asesora de empresas y organizaciones, con experiencia en mediación, facilitación, prácticas restaurativas y procesos participativos. Profesora en la Universidad Católica de Santa Fe y Universidad Gastón Dachary.

Dirigido a: todo público interesado en la gestión de conflictos en el ámbito comunitario.

Programa:

MÓDULO 1: Transformación constructiva de los conflictos. El conflicto. ¿Qué es el conflicto? Cambio de paradigmas para el abordaje positivo y constructivo de los conflictos. Causas del conflicto. Fuentes del conflicto. Análisis del conflicto. Estructura del conflicto. Etapas del conflicto. Principales obstáculos para resolver conflictos. Percepciones incompletas o erróneas de la realidad. ¿Cómo se forman nuestras percepciones? ¿Cómo podemos cambiar nuestras percepciones erróneas o incompletas? La mala comunicación y el mal manejo de las emociones.

MÓDULO 2: Comunicación efectiva y no violenta. Axiomas de la comunicación humana. Comunicación como herramienta para trabajar con conflictos. La escucha activa. Expresar un NO positivo. Componentes de la comunicación no violenta.

MÓDULO 3: Negociación. Negociación. Tipos. Características principales de la negociación. Posiciones. Intereses. Distintos estilos de negociar. Etapas de la negociación. Método Harvard. Principios de la negociación colaborativa.

MÓDULO 4: Métodos alternos para solucionar conflictos. Métodos alternativos para resolver o transformar los conflictos. Mediación. Principios. Modelos de mediación. El mediador o la mediadora. Características del mediador en el proceso. Las etapas de la mediación. Acuerdo. Redacción del acuerdo.

MODULO 5: Mediación comunitaria. Fundamentos y conceptos de la mediación comunitaria. Qué hace y qué no hace un mediador comunitario. Gestión de la mediación comunitaria. Función social de la mediación. Asuntos en que se puede intervenir con la mediación comunitaria. Desafíos de la implementación de la Mediación Comunitaria. Experiencias

MÓDULO 6: Educación para la paz / Reflexiones sobre la educación para la paz y la resolución de conflictos a través del diálogo. ¿Qué es la paz? Promover relaciones ganar-ganar.

Modalidad a distancia todo el curso.

Carga horaria: 9 horas

Fecha de inicio: 11/06/2020 Fecha de finalización: 25/06/2020

Días y horarios: jueves y viernes de 19:00 a 22:00 h sábados de 09:00 a 13:00 hs.

Más información e inscripciones: https://ucu.edu.uy/es/node/47592