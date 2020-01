Dirigido a: Público en general (Mayores de 18 años)

Duración: 8 meses

Fecha de inicio: 30/03/2020

Modalidad: Semipresencial

Carga horaria: 20 horas mensuales

Tutor/es: Equipo técnico del Plan Agropecuario. Coordinador: Ing. Agr. Alejandro Terra

Costo: 30.000 pesos

Cupo: Limitado

Período de preinscripción: Hasta el 16 de Marzo

Requisitos

Manejo de herramientas informáticas.

Conexión a internet.

Introducción

La producción ganadera implica una compleja interacción entre el animal y los recursos naturales de los que se dispone, influenciada también por el contexto económico y social en el que se encuentra. Por ello, consideramos que la capacitación en las diferentes áreas que hacen a la producción ganadera es una de las principales vías para mejorarla de forma sostenible. Cuando decimos “mejorarla” nos referimos no sólo a los aspectos económicos de la misma, sino al uso eficiente y responsable de los recursos y sostenible desde el punto de vista social.Con este enfoque, se trabajará durante el desarrollo del curso con la intención de contribuir a la comprensión de la empresa ganadera como sistema y mejorar el proceso de toma de decisiones en función a su vinculación con su realidad agropecuaria.

Objetivo general

Brindar elementos teóricos-prácticos, que ayuden a comprender los aspectos clave del funcionamiento de una empresa ganadera, con un enfoque de sistema.

Características y forma de trabajo

El curso se propone bajo la metodología semipresencial, que combina un componente a distancia a desarrollarse dentro del campus virtual del Plan Agropecuario, con actividades presenciales (exposiciones de salón, webinarios, talleres y salidas de campo, etc.).

Durante el transcurso del año se pondrán a disposición del participante los materiales del curso, en diferentes formatos digitales (texto, videos, etc.) a los cuales se accederá dentro del Campus Virtual.

Cada tema dentro de los módulos estará a cargo de especialistas responsables, quienes responderán preguntas, aclararán conceptos y atenderán las actividades dentro de un foro. De esta forma, el participante tiene la oportunidad de evacuar todas sus inquietudes con expertos que lo apoyarán y lo orientarán durante su capacitación. Así también tendrá la oportunidad de realizar aportes e intercambiar opiniones con sus compañeros, creando un ámbito de construcción colectiva del conocimiento. La mayoría de las instancias no tienen un horario ni día fijo, sino que los participantes se conectan en el momento que les resulta más conveniente.Complementando la modalidad a distancia, se realizan encuentros presenciales y salidas de campo o talleres, con el objetivo de hacer una puesta a punto sobre cada módulo y profundizar conceptos (actividades opcionales). Los encuentros presenciales se realizan los días viernes, a las 19 horas en Montevideo (Sede Central del Plan Agropecuario) y tienen una duración aprox. de 3 horas.

Las salidas de campo o talleres se realizarán al día siguiente del encuentro presencial (sábados) e incluyen visitas a establecimientos comerciales, estaciones experimentales o talleres en la sede central del Plan Agropecuario.

Durante el transcurso de los módulos habrá instancia de webinarios (videoconferencias) que el participante podrá asistir a la misma desde la computadora, el participante tiene la posibilidad de interactuar con el conferencista. Los días de los webinarios se publicaran con tiempo en la plataforma y siempre serán en el horario de la tardecita.

Durante cada módulo se evaluará al participante con el objetivo de comprobar el grado de comprensión sobre el tema desarrollado. Se calificará individualmente cada uno de los módulos a partir de las distintas instancias de aprendizaje (material escrito, foros, presentación oral, etc.), la cual, se prorrateará en porcentajes similares conformando la calificación final del curso.

La nota mínima de aprobación del curso es de 60%. En el caso que un participante no llegue al puntaje mínimo de aprobación pero haya demostrado una participación constante durante el año a través de la presentación de las evaluaciones y una participación activa en los foros, se le extenderá un diploma de participación.

Incluye: Materiales, certificado y traslado a las salidas de campo

No incluye: Costo del almuerzo en las salidas de campo

Inscripciones

Para inscribirse a este curso necesita completar el formulario de pre-Inscripción antes del 16 de marzo 2020

Información

Contacto: Sra. Sara Delgado

E-Mail: ead@ planagropecuario. org.uy

Tel.: 2203 4707 int. 125