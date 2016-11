En la tarde de ayer el Presidente de Peñarol Juan Pedro Damiani , en representación de Peñarol, acompañado por dirigentes, componentes del plantel superior, entrenadores y funcionarios del club, en el propio campo de juego del estadio Campeón del Siglo, realizó una conferencia de prensa. Inició la lectura del documento, enviando las correspondientes condolencias al club brasileño Chapecoense, “En nombre del Club Atlético Peñarol queremos hacer llegar nuestras condolencias a Chapecoense, club sacudido por una tragedia aérea que enluta a todo el fútbol, a sus dirigentes, familiares y amigos de las víctimas. Nuestro abrazo sincero en este momento de tanto dolor. Eterno campeón de la Copa Sudamericana”. Luego descargó todas las baterías contra los violentos: “Le decimos a todo el pueblo peñarolense de nuestra impotencia y dolor por todo lo vivido el domingo pasado. Se sancionó a Peñarol por algo ajeno a la institución, algo que Peñarol no alentó ni promovió, ni fomentó, ni estimuló. No me canso de decirlo, no son hinchas de Peñarol, son delincuentes y punto. Dan ganas de bajar los brazos, pero esto es Peñarol y aquí no se bajan los brazos. Solicitamos una Asamblea extraordinaria de clubes de carácter grave y urgente para encontrar garantías”, Damiani acompañado por dirigentes, jugadores, entrenadores y funcionarios en el Campeón del Siglo.

“Queremos decirle a todo el pueblo peñarolense de nuestra impotencia y dolor por la lamentable jornada vivida el domingo pasado. Enfrentamientos entre la policía y un grupo de delincuentes, que no nos cansamos decir no son hinchas de Peñarol, son delincuentes. Son meramente delincuentes que deben estar ahora delinquiendo en otras zonas del país. Son personas a las que no les importa Peñarol. Por este pequeño núcleo se castiga a todos, a los socios y los buenos hinchas de Peñarol. No me canso de decirlo, no son hinchas de Peñarol, son delincuentes y punto”.

Continuó recordando las declaraciones formuladas por el Dr. Tabaré Vázquez, desde España, “Me siento totalmente identificado con la expresiones del Presidente de la República. Con su postura ante los hechos. Lo apoyamos fervientemente, como lo apoyan todos los uruguayos de bien. Con la mayor humildad preguntamos a los poderes públicos, a la AUF y a la sociedad, ¿Si fue una asonada, por qué se castiga a Peñarol? ¿Por qué nadie informó a Peñarol de lo que pasaba, de la gravedad de lo que estaba planificando esta organización? Estamos doloridos y amargados, pretenden que Peñarol frene esto. Es una gran injusticia”. Para culminar diciendo que, “Sancionar a Peñarol fue una injusticia. Queremos que entiendan que se sanciona a Peñarol por algo totalmente ajeno la institución. Algo que Peñarol no alentó ni promovió ni fomentó ni estimuló. Estamos haciendo un enorme esfuerzo deportivo e institucional. Dan ganas de bajar los brazos, pero esto es Peñarol y no se bajan los brazos, porque Peñarol se levanta. Tenemos la necesidad de tomar acciones para reconstruir nuestro fútbol, recuperar a la familia. Solicitamos una Asamblea extraordinaria de clubes de carácter grave y urgente para encontrar garantías. Vamos a ir hasta las últimas consecuencias para defender a todos los hinchas de Peñarol de acá y de todo el mundo”.