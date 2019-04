La Dra. Leticia Girard será la referente y candidata en Salto, la agrupación es liderada por el intendente de Florida, Carlos Enciso

En la mañana del jueves visitó la Redacción de EL PUEBLO el dirigente del Partido Nacional Daniel Arcieri, sanducero que incluso fuera candidato a Intendente de Paysandú. Llegó acompañado por el dirigente local Silvio Previale, y explicó que su presencia en Salto se debe a que “estamos conformando Dale Uruguay, un movimiento nacional que integra el sector Todos, que lidera Luis Lacalle Pou y encabeza el Intendente de Florida Carlos Enciso. Entonces estamos ayudando a conformar la región norte, coordinando las acciones de grupos que se han formado en Rivera, Tacuarembó, Río Negro, Soriano, estaremos en Artigas en los próximos días y ahora en Salto. Estamos trabajando para ser una expresión electoral más en una decisión tan importante como la elección interna del 30 de junio”.

-Alguna vez dijo usted que “Larrañaga fue un Intendente excepcional en Paysandú”, ¿por qué ahora la preferencia por Lacalle Pou?

¡Ojo! lo ayudé a Jorge Larrañaga diecisiete años, en varias elecciones, hoy no estoy en su sector pero estuvimos charlando mano a mano en casa, tomando unos mates, y le expresé hace más de un año y medio por qué no me sentía parte del sector en esta etapa, fue una conversación privada. Pero apuesto a que le vaya de la mejor manera, igual que a los otros precandidatos. Creo que Lacalle Pou está en su mejor momento para la situación tan difícil que debe asumir un gobernante, para encaminar este país que viene muy mal. Lacalle Pou está en su etapa de madurez como persona, como gobernante y como líder, además con un tástico equipo de personas, tanto políticos como técnicos, con profundidad de sus ideas y una forma de ser que tiene capacidad de amplitud, de tender puentes, por eso creemos que es la mejor opción.

-¿Cómo viene la conformación del grupo en Salto?

Aquí en Salto estamos trabajando desde hace mucho tiempo. Para identificar a alguien, estamos trabajando con la Dra. Leticia Girard, que es parte de Dale Uruguay, es parte del grupo de Enciso y de Lacalle Pou e integra los cuadros técnicos nuestros. Ahora nos vamos a reunir con ella y vamos a empezar a definir algunas cuestiones ya electorales en vistas de la elección interna.