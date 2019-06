Villa Constitución. Por: Catalina Trinidad

En esta pasada semana visitó Villa Constitución el candidato a diputado por el sector Batllistas del Partido Colorad, Daniel Galliazzi, quien apoya la precandidatura a la presidencia por el Partido Colorado, a Julio María Sanguinetti Lista 4000. Galliazzi es cara nueva en lo que tiene que ver con la política, EL PUEBLO estuvo con él y esta fue la charla:

P: ¿Quién es Galliazzi? R: Soy una persona de campo, un hombre simple, es la primera vez que salgo activamente en política, es la primera vez que soy una cara visible. Tengo un grupo más que interesante ya que lo manejo como una familia, directos a mí, por ejemplo tuvimos una gran fiesta con mujeres en Salto de la (Lista) 4000 que se reunieron más de 150 mujeres, se charló, se realizaron hasta juegos.

P: ¿Como candidato a la diputación, qué es lo que piensa como propuestas? R: Yo soy muy inclinado hacia la gente rural, hacia los pueblitos de afuera como lo es Constitución. Yo pienso que a la gente hay que darle, pero darle las herramientas no la plata. Hay que enseñarles como se debe hacer para trabajar. La Lista 4000 hace poquito terminamos un proyecto donde lo estamos aplicando, de hecho ya lo comenzamos a implementar en Colonia Lavalleja, San Antonio y Valentín. El proyecto consta de Repostería y Costura. Es decir que le ofrecemos los profesionales y el material completo realizándose talleres donde se les enseñó a realizar diferentes clases de tortas en repostería y en costura, aprendieron a crear conjuntos en polar, ponchos. Con esto estamos ayudando con las herramientas para que la mujer tenga la posibilidad de ayudar al ingreso del hogar en la canasta con sus creaciones y vendiendo las mismas.

P: ¿Por qué lo maneja en lugares de campo o pueblos? R: Lo manejamos así en estos lugares porque es donde se ve más la realidad, aunque también estamos experimentando en los diferentes barrios, estos llamados talleres. Me encantaría también traer esta idea a Constitución porque nosotros queremos cambiar un poquito la cabeza de aquello de «solo te doy « por «te doy herramientas pero te enseño». Tenemos otro plan que se llama «Sembrando valores» de la Lista 4000, que consiste en: dar semillas y asesoramiento para que planten en el fondo de sus casas o donde tengas un espacio. Esto hace la diferencia en: «todo viene de arriba con planto, cosecho y ayudo en la canasta. Tenemos otro proyecto que lo llamamos «Superándome». Van más de 200 alumnos que le damos clase gratuita particular para exámenes y parciales, no preguntando de qué partido son, es decir que todos aquellos alumnos que desean superarse que no puedan pagarse un profesor particular para rendir sus exámenes los padres hablan conmigo y se los manda con los profesores que tenemos en este plan luego el alumno la gratificación que nos dan es salvar el examen. Quiero ser diputado pero también quiero llegar a ser intendente de Salto y me encanta preocuparme más por los pueblos rurales y yo Daniel Galliazzi, en vez de preocuparme por repartir folletos, hacer propagandas, hacemos cursos que sean aplicables hacia la gente de campo. Los gurises del campo ya ni trabajan casi en las estancias, entonces hay que darles otras herramientas. Tenemos otra preocupación que es el deporte donde vimos que no se les da el apoyo que necesitan. Convengamos que el deporte es casi otra industria, es muy importante ya que a muchos jóvenes los sacas de la calle, del alcohol, de las drogas, de andar haciendo picadas clandestinas. Hemos visitado Palomas y Saucedo y nos dijeron que no hay nada. En cuanto a la salud rural, por supuesto la salud de la ciudad que es un desastre pero la salud rural está muy mal, en Palomas y Saucedo no hay ambulancia, no hay médico, te podes morir tranquilo que nadie te molesta. Ni hablar en otros pueblos que hasta la policía no cuenta con móviles. Tenemos muchas ideas, como por ejemplo, el estanciero, el horticultor, logren generar más puestos de trabajo y es aflojando la presión fiscal, pero aflojarle de verdad. No hay que regalar más, no hay que seguir exprimiendo a la vaca. Hay que tratar de ayudar si porque hay mucha gente con hambre, te diría más que en el 2002, pero hay que dar herramientas y trabajo. Recuperar la clase media que ya no existe más, esa clase media que votó a la izquierda convencida, hoy ya no existe más.