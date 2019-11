Con el 100% de los votos escrutados y con los resultados ajustados entre los dos candidatos, Martínez habló en el Centro de Montevideo.

El candidato a presidente por el Frente Amplio, Daniel Martínez, habló esta noche minutos antes de las medianoche frente a los frenteamplistas que esperaban los resultados tras la jornada electoral, y aún en medio de la incertidumbre, dijo que «lo que sí queda claro, lo que sí nos deja esta elección, que parecía que iba a ser otra cosa, es que en ninguna de las dos opciones va a llegar al 50% de los votos».

Martínez agregó: «Tenemos la tarea histórica de buscar entendimientos que nos permitan pensar en un solo país (…) Quedó demostrada que no alcanzaban acuerdos entre cuatro paredes. El pueblo uruguayo es inteligente, define con su corazón y con su cabeza».

«Intentaron enterrarnos, lo que no sabían era que somos semilla», sostuvo. Entre los aplausos de la gente, que cantaba «milicos, nunca más», Martínez hizo silencio. Luego dijo: «Nos enfrentamos a una situación inédita en el Uruguay. Ahora queremos esperar».

El frenteamplista sostuvo que «queremos agradecer muy especialmente a los militantes de todos los días, de todas las horas. Pero también permítanme agradecer en nombre de todos los presentes a las decenas de miles de hombres y mujeres que tal vez no militando todos los días después del 27 de octubre se pusieron el voto a voto al hombro».

«Sea cual sea el resultado final que dé la Corte Electoral acá hay un pueblo que dijo ´estamos presentes, no queremos ser pasivos de la historia de la patria, queremos ser protagonistas´», añadió.

Martínez resaltó que el suyo es un «proyecto político que es el proyecto político del pueblo oriental. A esos decenas de miles de militantes desconocidos (…), que salieron a hablar con el primo, con el tío, con la vecina, gracias en nombre del Uruguay».

«Por eso, como lo que nos mueve es la alegría, es el amor, a festejar esto que ha sido una gesta increíble», agregó.

El candidato del Frente Amplio llamó a «esperar que se termine el conteo evitando cualquier forma de provocación, de enfrentamiento».

«Queremos un Uruguay de diálogo donde todos nos respetemos. Somos un solo pueblo oriental. Llenos de gozo, llenos de alegría, con la tranquilidad de saber que hicimos posible lo que nadie creía posible. Mando tendida, somos un solo pueblo uruguayo, a unirnos, a no dejar que nos dividan», dijo.