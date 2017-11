Este viernes 24 de noviembre, en el local Itacumbú, el escritorio Daniel Medina realizará un nuevo remate de reproductores de reconocidas cabañas como Ñu Porá, El Tereré, Santa Elena de Palma Sola, Los Paraísos y Don Homero.

Acompañarán esta calificada oferta, 400 vacunos de reposición, más de 420 lanares de abasto y campo y 30 yeguarizos.

En la conferencia de prensa realizada con motivo del lanzamiento del evento, Daniel Medina indicó que la oferta se

compone de 15 toros pedigree y puros por cruza; Polled Hereford de Ñu Porá, Aberdeen Angus negros y colorados de El Tereré, y Normando de Santa Elena de Palma Sola.

En cuanto a lanares, se ofrecerán un total de 80 borregos y carneros Doble Tatuaje y MO de las razas Corriedale, de Santa Elena de Palma Sola, Ideal de Los Paraísos de Roberto Da Costa Porto, Merino de El Tereré, Merino Donhe de Noboa y Texel de Don Homero.

VACUNOS

En lo que refiere a los vacunos, además de los reproductores, se ofrecerán 70 piezas de cría, la mayoría de dos establecimientos, 100 vaquillonas de 1 a 2 años, parte de las cuales pueden ser para entorar, 150 terneras, la mayoría Hereford y algún lote de Aberdeen Angus, 20 terneros, 60 terneros de 2 años y 10 vacas de invernar.

Medina especificó que no hay tantos lotes como en otras ocasiones, sino que son lotes grandes donde se dará la opción para quien quiera llevar algún lote más chico.

LANARES

Además de los 80 carneros y borregos antes mencionados, se ofrecerán 50 borregas Corriedale para encarnerar, 80 ovejas que dan para sacar uno o dos corderos más, 130 ovejas de invernar o tipo abasto de establecimiento y en el entorno de 80-100 capones y ovejas gordas.

YEGUARIZOS

Se ofrecerán además 30 yeguarizos donde entran caballos y yeguas mansas de andar que se van a mostrar ensillados, también se ofrecerán caballos de industria, caballos pura sangre y cruzas con percherón y alguna criolla pedigree.

ADMINISTRACIÓN PROPIA, FLETE GRATIS PARA CARNEROS

La administración es propia por lo que aquel que quiera comprar, debe comunicarse previamente con el escritorio; “la idea es que todos compren, pero no dejar para hacer las consultas en el local, ya que el día del remate hay cosas que no se pueden solucionar”, dijo Medina.

Los reproductores (toros y carneros) tendrán 6 meses libres, y la hacienda para el campo va a tener 60 días libres.

La mayoría de los yeguarizos se venderán con 60 días, los pura sangre y algunas criollas se venderán en cuotas.

Los toros van a tener flete gratis hasta 50 km y los carneros van a ser puestos en el establecimiento.

“Esperamos que con todas estas condiciones haya posibilidades para que puedan comprar”, indicó.

SEBASTIÁN GONÇALVES

Sebastián Gonçalves, integrante de Santa Elena de Palma Sola comentó que está todo dispuesto para la realización de este nuevo remate donde se ofrecerán varias razas y todas las categorías, lotes grandes, de clase, :a idea es que sea un remate más importante, con destacada hacienda”.

En lo que refiere a la oferta de Santa Elena, indicó que estará participando con piezas de cría con terneros machos y hembras, terneras y vaquillonas de 1 a años, como para entorar, además de los tradicionales toros Normando, que acompañan desde el principio este remate. En esta oportunidad se ofrecerán dos toros haciendo dos años, con muy buenas sangres, que están muy lindos.

En cuanto a lanares, ofrecerán 40 carneros; de los cuales la mayoría son borregos MO, y dos carneros; uno Doble Tatuaje y uno MO.

“Como es característico, son animales de mucho tamaño, mucho cuerpo y lana y están muy lindos”.

Gonçalves destacó que aquellos amigos a los que le guste la mercadería, “que los compren y después nosotros nos encargamos de llevarlos a su establecimiento y en el caso que los quieran usar en enero, febrero o marzo, los llevamos de nuevo para Santa Elena, los cuidamos hasta la fecha que necesiten, es un gusto poder hacer ese servicio. También se lo podemos entregar esquilado con el vellón aparte”.

Por otra parte se ofrecerán 80 borregas y 40 ovejas.

A pedido de los clientes, los lotes serán más reducidos, destacó.

También de Santa Elena se ofrecerán dos yeguas domadas, mansas cruza percherón con pura sangre que están muy lindas, con mucho cuerpo y nuevas, recién domadas.

“Invitamos a los clientes y amigos a compartir un almuerzo y pasar una tarde amena”.

RAÚL GONÇALVES

Por su parte Raúl Gonçalves, integrante de Santa Elena de Palma Sola, resaltó que la cabaña empezó muy bien el año, obteniendo el Tercer Mejor Macho de la raza Corriedale en Paso de los Toros, una posición muy competitiva y atrás del campeón del Prado de Tedesco.

Respecto al remate, indicó que ofrecerán muy buenos lotes, tanto de vacunos como lanares, y yeguarizos.

Destacó que este remate se caracteriza por ubicarse al final de la zafra de toros, y es uno de los primeros de la zafra de carneros.

Por otra parte resaltó que la cabaña siempre se ha dedicado al Corriedale grande, con una finura media, pero sin perder carne.

Recordó que el año pasado “compramos el reservado gran campeón del Prado, un animal muy grande, muy lindo, que está produciendo bien y todos los años nunca dejamos de comprar ningún carnero, con buen volumen, que sean grandes y se refleja en el frigorífico, al igual que los ganados. Varios amigos nos han dicho que todos los ganados de invernar que se han vendido fueron de los primeros que han salido cuando agarran buenas praderas y buenos verdeos”.

En referencia a los yeguarizos, indicó que es una tradición de la estancia, “hemos tenido muchas satisfacciones con los pura sangre, este año tenemos un caballo que viene ganando bastantes carreras entre Salto y Belén. Este año llevamos unos cuantos hijos de Lutón que son animales muy buenos para raid, y enduro, los que se han vendido para el sur han andado muy bien, es un animal con bajas pulsaciones”, puntualizó.

FRANCISCO CÁNEPA

El martillero Francisco Cánepa manifestó que este remate es un clásico en el norte; con Santa Elena que es la cabaña que forma el remate, “debe ser uno de los remates más atractivos, ya que congrega mucho público, que todos los años va mejorando la oferta, y últimamente se ha logrado 100% de ventas”.

“En un momento que no hay excedente de ganados para el campo, hay retención, por lo que esperamos sea un buen remate”.

Cánepa agradeció a la familia Gonçalves y a Daniel Medina por confiarle una vez más la conducción de este remate que “en lo personal me gusta mucho, es un remate entretenido y con mucho público siempre”.

Por ello hizo extensiva la invitación para que los acompañen al mediodía y luego con las ventas.