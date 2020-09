«De provechoso tuvo poco»

«Prestó orejas para escuchar lo que fuimos exponiendo, pero de provechoso tuvo poco, porque el compromiso que tiene en algunos casos aparece limitado.

O sea, en algunos temas no puede comprometerse más de la cuenta. Nos quedamos con esa sensación».

No otra síntesis del presidente de Salto Uruguay, DANIEL SCHIAVI, al cabo de la reunión sostenida el jueves a la noche en la sede decana con el Director de la Secretaría Nacional de Deportes, Sebastián Bauzá. A la sede convergieron los representantes de los clubes afiliados a la Liga Salteña de Básquetbol, tras la búsqueda de algunas respuestas que no siempre surgieron terminantes desde el jerarca,

LAS LÍNEAS DIRECTRICES

El hecho es que el básquetbol es de los deportes pendientes, sobre todo en relación al ingreso de aficionados o no.

Sebastián Bauzá fue impuesto de la realidad del básquetbol salteño, de los clubes y sus vaivenes, sobre todo en el plano económico.

Desde Daniel Schiavi, una postura transmitida a Bauza que ha sido poco menos que «un caballito de batalla», desde el momento que «a los clubes del Interior nos están bajando líneas directrices desde Montevideo, que nosotros no siempre podemos cumplir porque la realidad es diferente. Pasa por ejemplo con el Fútbol Femenino, que no niego la validez de esa disciplina, pero no todos los clubes tienen estructura financiera como para contemplar determinados costos»

El presidente de Salto Uruguay, sintetizó con una sentencia: «de provechoso el encuentro tuvo poco»

*********

ENTRE JUGAR Y NO JUGAR

En el caso de la Liga Salteña de Básquetbol, la temporada en categorías formativas, despuntará entre el viernes 11 y sábado 12 de setiembre. Sin público, a excepción del ingreso de un padre por niño. Es un tema a ajustarse y no resuelto.

A nivel de la temporada en Primera División, cada vez más lejana, sobre todo por los presupuestos que son necesarios de tenerse en cuenta y que los clubes al día de hoy, NO ESTÁN EN CONDICIONES DE CONTEMPLAR.

En el transcurso de este mes de setiembre, se adoptará la posición final, con la suspensión más que factible.