Cuando los neutrales del Consejo Único Juvenil exhortaron a paralizar los entrenamientos, como consecuencia de la reciente aparición de casos de Covid-19 en Salto. Cuando el delegado de River Plate, Ricardo Rodríguez, apuntó a EL PUEBLO, que «si entrando a agosto la situación no se cambia, habrá que ir pensando en la suspensión de la temporada en este 2020».

A su vez el presidente de Salto Uruguay, DANIEL SCHIAVI, capitalizó el argumento de su colega de River Plate para acentuar un pensamiento que viene de lejos: «no dejaremos de poner la salud en primer lugar».

De lo que no hay dudas, es que Schiavi fue de los vanguardistas de opinión para que el fútbol a nivel de la «A» se paralizara ante el manifiesto embate de tantas dudas.

En menos «de lo que canta un gallo», la mayoría de los clubes recorrieron el mismo camino, para conformar un bloque: no al fútbol sobre la base de los signos de interrogación permanentes. Después de todo, la pandemia es cosa vigente aún.

Mientras el próximo lunes 3 de agosto será día de retorno a los entrenamientos a nivel de Sub 15 y Sub 17. Desde los neutrales del Consejo Único Juvenil, vía libre para la acción.