Los delincuentes ingresaron tras romper la reja de una ventana, llevándose mercadería

La Mesa Central de Operaciones derivó a efectivos policiales hasta calle Julio Delgado próximo a calle Guaraní, a las 9:20 horas de ayer, tras haberse perpetrado un hurto en un comercio.

En el lugar, fue entrevistado el propietario, masculino mayor de edad, quien manifestó que, notó la rotura de la reja de la ventana del lado lateral del almacén, y en su interior, el hurto de 12 kilos de carne, dos botellas de whiskys, uno marca Johnny Walker y el otro marca Chivas Regal, y una botella de 3 litros de vino marca Cattani Orihuela.

HURTO EN CASA DE FAMILIA

En el día de ayer, a la hora 8:15, personal policial fue derivado por la Mesa Central de Operaciones hasta calle Cuareim al 1500, por un hurto en una casa de familia. En el lugar, fue entrevistado un masculino mayor de edad, quien manifestó que, al ingresar a la finca, notó la falta de prendas de vestir y documentos varios, agregando que, no divisó daño alguno en el domicilio.

SE LLEVARON ROPA, BEBIDAS Y ELECTRO DOMÉSTICOS

En el día de ayer, a la hora 11:25, personal policial fue derivado por la Mesa Central de Operaciones hasta Ruta Nacional Nº 3, próximo al kilómetro 503, en la zona de Colonia Gestido, por un hurto en una casa de familia. En el lugar, fue entrevistada una femenina mayor de edad, madre del propietario de la finca, quien se encontraba al momento del hecho fuera del país, la que manifestó que, al ingresar, notó la falta de un televisor de 55 pulgadas marca Samsung, un monitor de PC de 32 pulgadas marca AOC, un amplificador de sonido, un equipo de música marca Panasonic, una cafetera, un mixer marca Philips, doce botellas de whisky marca Johnny Walker, doce botellas de vino, seis marca Latitud 33, no recordando la marca de las restantes, y una valija conteniendo prendas de vestir varias”.

ARREBATO DE CELULAR

En el día de ayer a la hora 6:30, se recepcionó una denuncia en una seccional policial, de una femenina mayor de edad, la cual, hizo constar que, en momentos en que se encontraba en la parada de ómnibus ubicada en calle Rivera y 18 de Julio, se le aproximó un masculino vistiendo pantalón cargo de color gris y campera del mismo color, quien, de manera imprevista, le arrebató su celular, dándose a la fuga, agregando que, no sufrió lesiones por lo sucedido.

HURTO EN CLUB DEPORTIVO

Personal policial fue derivado por la Mesa Central de Operaciones, en el día de ayer, a la hora 12:06, a calle 18 de Julio al 500, por un hurto en un club deportivo. En el lugar, fue entrevistado el Presidente de dicha institución, masculino mayor de edad, quien manifestó que, mediante la rotura del vidrio de una ventana del frente, personas extrañas ingresaron a la sede, hurtando un televisor marca Hitachi, un amplificador de música de 500 watts y bebidas varias.

RECUPERACIÓN DE VEHÍCULO HURTADO

En el día de ayer a la hora 13:00, personal policial tomó conocimiento que, en la zona del Salto Shopping y Terminal un masculino habría hurtado un birrodado, dándose a la fuga con dirección al barrio La Tablada, momento en que fue seguido por personal policial que se encontraban abocado a tareas de patrullaje, divisando en la intersección de calles 19 de Abril y José Raffo, a una motocicleta con las mismas características aportadas, marca Yumbo, modelo Max 110 c.c, de color gris, matrícula HIA-5453, abandonada, siendo incautada y trasladada a una dependencia policial para la realización de los trámites pertinentes.