Asunción, 30 diciembre (EFE). – El ritmo de los tambores resonó hoy en el centro de Asunción acompañado de las danzas de los afroparaguayos para presentar las actividades del Festival de San Baltazar, su patrón, pero también para recordar que todavía no existe una ley de afrodescencia que reconozca sus derechos.“La comunidad Kamba Cua, organizadora del evento, es uno de los tres grupos afrodescendientes que existen en el país, junto con Kamba Kokue, en Paraguarí (centro), y Emboscada (centro), aunque se sabe que existen más paraguayos que desconocen sus raíces africanas.“No saben, no se autoidentifican o hay un recelo para decir ‘yo soy afrodecendiente’, ‘yo soy negro’, ‘yo estoy orgulloso de mis raíces’ por una falta de concienciación”, explicó a Efe Lourdes Díaz, afroparaguaya de Kamba Cua.“Esa falta de reconocimiento, tanto propio como social, es lo que pretenden erradicar estas comunidades, que si bien muestran con orgullo su folklore, saben que eso es solo una pequeña parte de su historia. “Queremos que nuestras danzas, nuestras tradiciones, sean una herramienta para el desarrollo comunitario; eso es lo que queremos: mejor educación y mejor calidad de vida para la población porque luego se van a la casa y no tienen agua ni luz”, lamentó. “Mientras esta mujer, la primera en su comunidad que logró acceder a la universidad, repasaba la historia de sus antepasados, un grupo de jóvenes del Ballet Kamba Cua, formado en la década de los 90, bailaba en la entrada de la Secretaría Nacional de Turismo.“Con los brazos hacia el cielo y movimientos cortos y rápidos con los pies, los integrantes del grupo exhibían sus coloridos trajes amarillos y rojos y movían sus faldas de volantes al son de la percusión de los tambores.“Díaz aseguró que estas danzas proceden de sus ancestros y sus investigaciones les han demostrado que “en África hay bailes similares”.“Los Kamba Cua llegaron al país en torno a 1820 y se les conoce como “Los negros de Artigas” o “Los lanceros de Artigas”, en alusión a los 400 lanceros negros que acompañaron al prócer uruguayo José Gervasio Artigas en su exilio a Paraguay.“Esos bailes que mostraron hoy en Asunción son el anticipo de lo que se podrá ver durante el Festival de San Baltazar, que se celebrará el próximo 6 de enero en la localidad de Fernando de la Mora, cerca de Asunción, para honrar al Rey Mago negro.“La programación se prolongará durante cerca de una semana para visibilizar la diversidad de pueblos que conviven en Paraguay, en este caso los afroparaguayos, y rescatar la importancia de sentirse identificado con su comunidad.“Díaz lamentó que durante mucho tiempo se han ocultado las raíces africanas y recordó que cuando ella era pequeña “era malo ser negro”.“Sin embargo, consideró que ahora los niños de su comunidad afirman con orgullo que les gusta ser de Kamba Cua.“Ese cambio de mentalidad que se ha conseguido gracias a la recuperación de las tradiciones es el que pretenden trasladar ahora al Gobierno, para que avance en la creación de la ley de afrodescendencia y su apoyo no se quede solo en las fotografías.“En todos los países de la región tenemos leyes de afrodescendencia, pero acá en Paraguay, sin embargo, estamos en pañales”, dijo Díaz y adelantó que los candidatos electorales se han comprometido con esta causa, que recordarán al próximo presidente del país.“Paraguay no cuenta con una cifra exacta del número de afroparaguayos y los datos oscilan entre los 5.000 de los que habla el censo oficial de 2012 a los algo más de 7.000 contabilizados por las organizaciones de afrodescendientes en un estudio de 2007.“El Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) instó a Paraguay en octubre de 2016 a adoptar “medidas de acción afirmativa” contra la discriminación “sistemática” de los pueblos indígenas del país y de su comunidad descendiente de africanos. EFE