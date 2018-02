Fénix:

El golero de Fénix, Darío Denis, una de las piezas claves del equipo de Nathaniel Revetria, expresó que a Nacional “se le puede ganar tranquilamente, nada es imposible”.

Denis uno de los guantes destacados del fútbol uruguayo expresó en el programa “La Oral Deportiva”: “Nacional tiene un estupendo plantel que le da para cambiar en su totalidad entre la Copa y el Uruguayo. Nosotros, sabiendo su potencial, trataremos de pelear con nuestras armas y ser inteligentes para hacer un buen partido. Nada es imposible, es un rival que se le puede ganar tranquilamente”.

Sobre su entrenador y lo que pretende en cancha, Denis no dudó en decir: “prioriza el aspecto defensivo para después pensar en el ataque. Hacemos un juego simple, defendemos bien, y las que tenemos si podemos la mandamos a guardar”.

Más tarde al hablar de los objetivos del albivioleta en el torneo expresó: “estamos peleando el descenso, no estamos para jugar lindo ni para que la gente nos aplauda tenemos que sacar resultados”.

Por último terminó contando: “me encanta que me ‘peloteen'” y explicó que los centros “son de las cosas más bravas para el arquero, si vos errás, es casi gol”.