Salto 3- Liga de las Colonias Agrarias 2

Cuando Luis Leguísamo estableció el tercer gol salteño, pareció ser barredora de turno, frente a toda oposición posible. El 3 a 2 por derecho adquirido y la explotación de los errores rivales. Los agrarios a medio andar en defensa y de la pelota rebotada, la última le cayó a Leguísamo.

Sabio el «Titi», para elegir el espacio libre y mandarla allá. Y pareció a la medida de Salto, porque desde el primer tiempo el equipo de Miguel Villarruel se manejaba con 10 jugadores por la expulsión de Agustín Maciel, cuando le entró duro a Fabio Rondán y lo sacó de la cancha. Pero lo cierto es que ese Salto de la media hora final fue perdiendo la memoria, hasta tornarse tan lento, impreciso, como irresoluto. Los vaivenes de un trámite apagado en jerarquía, con la Agraria sin saber mucho que hacer y sobre que formato manejarse.- Porque arrancó valiente y querendón. Masseroni llegó al 1 a 0 y no le faltó atrevimiento para jugarse en la búsqueda de posesión de pelota. Sin exceso de mochilas, la libertad que dispuso para creerse apto en la tentativa de querer y de buscar. Hasta que en los 7′, niveló Dantaz y el mismo Paolo con frentazo mediante sobre el final del primer tiempo, cuando la habilitación de Carlos Vera, resultó tan cerebral como siempre. La vigencia del artiguense, desde la generosa madurez para exponer el dictado de lo que sigue sabiendo. Ofrecerá la aplaudible lección del criterio a mano.

Fue el mejor de todos. Cuando Juan Rodríguez el arquero titular se fue lesionado, Bruno Piastri se mandó dos o tres atajadas para el recuadro. Fue el momento en que Salto pudo ser más que el 3 a 2 transitorio. Hasta que el equipo clavó el freno. Desde lo táctico a lo emocional. Robert Fernández se hizo gol con el segundo agrario y alimentó el sueño. Pero un sueño maltrecho. Casi por necesidad de ocasión. Claro que la victoria de Salto, se asoció a la lógica. De todas maneras las dudas se sembraron.

No hay razón para maquillar palabras. El poder de los hechos, no dejará de ser un poder en si mismo. Seguro que Jorge Noboa lo admitirá desde el vuelo de la franqueza crítica. Tan vital… como irrenunciable siempre.

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-

Así pasó

Copa del Interior de Selecciones de OFI.

Zona: Regional Litoral Norte. Serie B. Primera fecha.

Campo de juego: Parque Dickinson.

Árbitro central: Sergio Liuzzi (Muy bien). Asistentes: Ruben Cichero y Carlos Peralta. Cuatro árbitro: Gustavo Barboza.

SALTO (3 )- Jorge Fleitas: Ricardo Javier Gómez, Franco Mathías Bentín, Héber Eduardo Martínez, Richard Rodríguez; Alejandro Pintos, Fabio Andrés Rondán (Richard Toriani), Paolo Martín Dantaz Brian Almeida); Carlos Alberto Vera; Emiliano Maciel, Luis Alfredo Leguísamo (Denis Ferreira).

Director Técnico: Jorge Ariel Noboa.

LIGA DE LAS COLONIAS AGRARIAS (2 )- Juan Rodríguez (Bruno Piastri); Álvaro Frola, Nicolás Martínez, Héctor Pereira, Gabriel Amaro; Cristian Pereira, Agustín Maciel, Sebastián Pintos (Moreira), Emanuel Fraga, Sebastián Sosa (Robert Fer

nández), Sebastián Masseroni.

Director Técnico: Miguel Villarruel.

GOLES: 4′ Sebastián Masseroni (L.A); 7′ y 43′ Paolo Dantaz (S). Segundo tiempo: 7′ Luis Leguísamo (); 34′ Robert Fernández (L.A).

EXPULSADOS: 33′ Agustín Maciel (LA). Segundo tiempo 32′ Richard Rodríguez (S).

EL MEJOR DE LA CANCHA: Carlos Vera-Paolo Dantaz.

EL MEJOR DE LIGA AGRARIA: Sebastián Masseroni.

En la tabla

Equipos PJ PG PE PP GF GC PTS

Paysandú 1 1 0 0 4 1 3

Salto 1 1 0 0 3 2 3

Liga Agraria 1 0 0 1 2 3 0

Guichón 1 0 0 1 1 4 0

**********

PRÓXIMA FECHA- Miércoles 15 de enero. Paysandú vs Salto: Liga de las Colonias Agrarias vs Guichón.