Con Libardi, Ruétalo, Murguía… y tantos más en la memoria

¿Quién no lo conoce a Carlos Moreni! El que recorre con simpatía las piscinas de Termas del Daymán ofreciendo llaveros con fotos; el que cumple ese trabajo desde hace unos veinte años pero ya cuenta con más de cuarenta como fotógrafo… Actualmente, ir a un centro termal (o, en definitiva, al lugar que sea) y ver tanta gente tomando (y tomándose) fotografías con sus teléfonos celulares ya es parte del paisaje. Es también lo que motivó a EL PUEBLO a consultar a Moreni sobre cómo esta práctica ha incidido en el oficio del fotógrafo profesional. Es entonces que se toma unos minutos para pensar, recuerda épocas anteriores y reflexiona: “Era otro momento… la fotografía no era algo tan fácil para todo el mundo, quien más o quien menos todos tenían una camarita sí, pero hoy en día con los teléfonos celulares todo el mundo saca fotos, todo el mundo es fotógrafo y claro que eso ha afectado. Las generaciones que ya nacieron con el teléfono celular prácticamente a la fotografía impresa la han visto solamente en su casa pero no la tienen incorporada. Son los abuelos, los tíos, los que van sosteniendo mi trabajo, porque son los que les gusta la foto en papel para exhibirla, para ponerla en el living, para colgarla, para tenerla y verla siempre”. Antes, hasta en las plazas y parques había fotógrafos y ante ellos posaba desde la pareja de novios hasta el niño que hacía sus primeros intentos en una bicicleta o pateando una pelota. “En esa época llegaba el fotógrafo a un lugar y era una novedad, ¡Uh… llegó el fotógrafo!, más o menos así era la expresión”, rememora Moreni.La fotografía…¿es arte, oficio, pasión?…¿qué es? “Es todo eso junto –dice el fotógrafo de las Termas-, a la fotografía yo la llevo dentro hace muchos años, primero fue una salida laboral, pero se fue transformando luego en una pasión, aunque me tuve que ir adaptando a los cambios, yo hacía foto blanco y negro, después vino el color, primero las chiquitas de 9 x 13, después fuimos a 10 x 15, 13 x 18, y después llegamos al 15×21. Y además, desde hace unos cinco o seis años tuve que adaptarme a lo digital, ahora me ven frente a la computadora y hace unos años estaba frente a una bandejita con revelador”. En medio de la conversación, Moreni extrae una fotografía en blanco y negro en la que aparecen varias personas, dice que “esta es más o menos del año 78 y es una fotografía que ya he publicado algunas veces”. Y luego explica: “Todos estos somos fotógrafos. Aquí aparece (y va señalando uno a uno) Tambucho, Vargas, Ruétalo, Lequini, Mazzulla, Libardi, Quiñones, Arregín, Murguía, Massarino, Armando Aguirre, Pérez”. Es una fotografía que muestra hacedores de un tiempo que sin dudas quedó atrás, creadores de un arte que, tecnología mediante, se ha ido transformando notoriamente y a pasos agigantados pero que, como toda manifestación artística, no existiría, por más tecnología y digitalización que se imponga, sin la sensibilidad de un artista.

Por siempre… Charles

Mañana, 25 de diciembre, se cumplirán 40 años del fallecimiento (acaecido en Suiza) de Charles Chaplin. Notable actor, humorista, compositor, productor, guionista, director, escritor y editor británico, que había nacido el 16 de abril de 1889. Adquirió gran popularidad en el cine mudo gracias a las múltiples películas que realizó con su personaje Charlot.? Hay quienes sostienen que hacia el final de la Primera Guerra Mundial, ya era uno de los hombres más reconocidos de la cinematografía mundial. Hoy queremos homenajearlo simplemente recordando algunas de sus mejores frases:

-“Aprende como si fueras a vivir toda la vida, y vive como si fueras a morir mañana”. -“Nunca te olvides de sonreír, porque el día que no sonrías, será un día perdido”. -“El tiempo es el mejor autor: siempre encuentra un final perfecto”. -“La vida es maravillosa si no se le tiene miedo”. -“A fin de cuentas, todo es un chiste”. -“No hay nada permanente en este malvado mundo. Ni siquiera nuestros problemas”. -“A medida que un hombre entra en años, quiere vivir profundamente. Un sentimiento de triste dignidad invade su alma, y esto es fatal para un cómico”.

-“No esperes a que te toque el turno de hablar; escucha de veras y serás diferente”. -“Algo hay tan inevitable como la muerte y es la vida”. -“Ríe y el mundo reirá contigo; llora y el mundo, dándote la espalda, te dejará llorar”. -“Los números santifican, si matas a unos pocos eres un criminal, si asesinas a miles, eres un héroe”.

-“Mirada de cerca, la vida es una tragedia, pero vista de lejos, parece una comedia”. -“El verdadero significado de las cosas se encuentra al tratar de decir las mismas cosas con otras palabras”. -“Estoy en paz con Dios, mi conflicto es con el hombre”. -“Sé tú, e intenta ser feliz, pero sobre todo, sé tú”.